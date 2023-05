Gerard Piqué quiere pasar la mayor parte de su tiempo con sus hijos Sasha y Milan en Estados Unidos, pero no ha podido y tampoco ha estado tranquilo.

Los rumores de los problemas que la habría puesto Shakira, su expareja, pululan, pero nadie tiene la verdad, nadie le ha atinado y ninguna de las partes ha aclarado.

Dura decisión



Piqué ha estado en Miami con ellos, los ha sacado a pasear, ha disfrutado del tiempo que se dice en el contrato firmado desde diciembre del año pasado.



Mientras tanto, Shakira se ha dado un aire para seguir trabajando en sus trabajos a futuro, pero no ha descuidado a sus hijos, ha estado en la jugada.



Gente cercada a la barranquillera han dicho que ella está feliz y tranquila, más cuando se conoció que Sasha y Milan no quieren pasar tiempo con Clara Chía Marti, la novia de su padre.



Según el paparazzi Jordi Martin, quien ha estado muy pendiente de todo lo relacionado a la colombiana y al español, ya ellos le informaron a su padre de la decisión que tomaron.



“No queremos estar con ella, le informaron a Piqué, que recibió un ‘golpe bajo’, pero aceptó.



Y agregó: “Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. “Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’ “, dijo el periodista



"Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal", sentenció Martin.(Momento incómodo de Gerard Piqué junto a Clara Chía en Abu Dabi)



