El delantero del Barcelona Robert Lewandowski recibió una sanción de tres partidos ligueros luego de mostrar "menosprecio" a un árbitro, suspensión que cumplirá cuando la competición española se reanude después del Mundial, mientras que Gerard Piqué se metió en otro problema.

El ariete polaco fue expulsado por doble tarjeta amarilla contra Osasuna el 8 de noviembre e hizo un gesto en el que se tocó la nariz mientras abandonaba el terreno de juego, considerado irrespetuoso hacia el árbitro Jesús Gil Manzano.



Además del partido automático de suspensión, al punta se le impusieron otros dos por una "actitud de menosprecio o desconsideración" hacia el árbitro, dijo el Comité de Competición español en un documento este miércoles.

Una más...



Lewandowski, el máximo goleador de la Liga con 13 dianas, se perderá el derbi frente al Español y los duelos contra Atlético de Madrid y Real Betis.



Piqué, que se retiró del fútbol y en días pasados llegó a un acuerdo con la cantante Shakira, su expareja, en el tema de la custodia de sus hijos, también fue sancionado, pero no cumplirá el castigo.



Piqué, que estaba en el banco y también fue expulsado por insultar al colegiado, recibió una suspensión de cuatro juegos. Pero como el defensa español se ha retirado del fútbol, no cumplirá la sanción.

