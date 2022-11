Gerard Piqué anunció la semana pasada su retiro del fútbol profesional y el martes llegó ese día, en el partido del Barcelona contra el Osasuna. Piqué fue expulsado al descanso del partido, manchando su despedida.

Este miércoles, Piqué se destapó y en un Twitch con Ibai Llanos, streamer y youtuber, habló de fútbol, de su retiro, de el asedio de los medios y de sus fiestas. Además, promete un anuncio para este jueves.

Palabras de Piqué

Los medios: "Yo me tomó la prensa como parte del show. Hay gente que le afecta negativamente, a mi no. A la gente ahora le gusta más lo que pasa fuera del campo que en el campo. La gente consume más el mercado de fichajes que el producto en sí. Le gusta más el postpartido, que si la posesión, la estrategia. A la gente no le interesa a las generaciones que están viniendo".

Barcelona: "Siempre me he sentido muy querido en el Barça. Quizás porque sentían como uno más de ellos. Me he comportado como uno más. Los jugadores estamos muy distanciado de todos: de la prensa, del aficionado... No es fácil porque los entrenadores quieren protección".



"Con mis comentarios, actitudes, que no siempre han sido acertadas. Depende del contexto y el momento".



Silencio: "En verano hablo con el presidente y me comprometo a varias cosas... Una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego. Yo mismo fije voy a desconectar, no quiero hablar y centrarme en mi recuperación por la lesión y estar preparado. A veces tengo ganas de hablar, otras no".



Salir de fiesta: "Todo tiene balance en la vida. Una carrera de casi 20 años a máximo nivel y he sabido cuidarme, he salido de fiesta pero si no sales de fiesta qué me pongo a hacer... tienes que salir con 20, 21, el que no sale de fiesta míralo mal. Tienes que ir a tomar un Whisky, joder.... mientras no salgas de fiesta el día antes de partido...".



"Respeto a la gente distinta que hace todo a la perfección, a mí me gustan las cosas al límite".

¿Por qué Gerard Piqué se retiró del fútbol profesional a mitad de temporada?



Aquí le cuenta los motivos a Ibai Llanos. pic.twitter.com/YcG5vwsMPB — Steff (@QuezadaStefano) November 9, 2022



"Soy un privilegiado, digo todas las mañanas. Hay gente que la pasa mal. He ganado mucho, pero el Madrid ha ganado los últimas Champions, me jode, pero yo vivo de pu... madre, la paso genial".



Ofertas: "Cuando me fui del United al Barcelona, la Juve ofreció mucho...".



DEPORTES

Más noticias de deportes