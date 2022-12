Gerard Piqué y Shakira no dejan de ser noticia en los medios de entretenimiento por cuenta de la separación que anunciaron ya hace más de seis meses.

El exfutbolista del Barcelona y la cantante barranquillera siguen siendo protagonistas de diversos titulares por su vida después de doce años de relación.



De hecho, en estos días, la mayor cantidad de blancos se la ha llevado Piqué, quien habría viajado a República Checa con su nueva novia, la joven española Clara Chía Martí.



Precisamente, sobre aquella 'escapada' a Praga, el programa 'Socialité', de 'Telecinco', revela un particular momento.



"Pillamos a Piqué espiando las redes sociales de Shakira", anuncia el 'show' en su nota relacionada.



(Puede leer: Piqué reaparece: certera respuesta a los rumores de su separación de Clara Chía).

'Piqué espía las redes de Shakira'

Facebook Twitter Linkedin

La expareja logró cerrar el acuerdo de custodia de Milan y Sasha. Foto: AFP y Sony Music

En las últimas semanas se ha dicho que supuestamente Piqué y su novia están en crisis. Y aunque dicha información no se ha confirmado, sobre ella es que toma vuelo el video en el cual, conforme reporta 'Socialité', el exdefensor revisaría el Instagram de Shakira, en pleno avión a Praga.



Según una supuesta pasajera del avión en el que iban, Piqué y Martí "Al subir iban juntos, pero no se sentaron juntos".



"Viajan acompañados por el hermano del futbolista y su pareja", complementa la reportera en la nota.



"Viajan en una aerolínea 'low cost'", añade esta última.



Precisamente, al estar distanciados en el avión, se habría generado el particular momento.



"Piqué estaba mirando el Instagram de Shakira. Es gracioso", relata la supuesta pasajera.



"Piqué espía las redes sociales de Shakira", concluye la periodista.

El mal rollo de Gerard Piqué y Clara Chía Martí a bordo de un avión, ¿el futbolista extraña a Shakira? Fuente: (telecinco) pic.twitter.com/3WhwPwpRDe — ES24 (@Es24Espana) December 13, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES