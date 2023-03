Gerard Piqué no tiene escapatoria. A diario surgen más y más informaciones sobre la vida del exfutbolista del Barcelona. Ahora, un video recorre las redes sociales, en el que el exesposo de Shakira queda mal parado.

Piqué vive abiertamente su relación con su pareja Clara Chía, con quien incluso suenan campanas de boda, según las últimas revelaciones.



Piqué, en otra polémica

La nueva controversia de Piqué no tiene que ver con su presente, ni siquiera con su relación con Clara, sino con su pasado.



En redes sociales circula un video del 2019 en el que Piqué, por entonces futbolista activo del Barcelona, vive un episodio particular.



En el video, Piqué se encuentra en la tribuna del estadio Johan Cruyff situado en la Ciutat Esportiva del Barça. junto a sus compañeros. En ese momento se acerca el futbolista Frenkie de Jong, por entonces recién llegado a la plantilla, quien llega junto a su pareja, Mikky Kiemeney.



De Jong, ubicado al lado de Piqué, le hace señas para que le ceda el puesto a la joven, pero Gerard se voltea y manotea, aparentemente discute con un fotógrafo y se niega a dar el puesto.



La mujer entra en escena y también parece que discute. Al final, ella le indica a De Jong que se hagan en otro lugar. El jugador prefiere quedarse al lado de Piqué, mientras que la joven se queda sola en la fila de atrás.



La escena, aunque no se conocen detalles certeros del contexto, ha dado para muchos comentarios en las redes sociales. Algunos opinan que Piqué, como capitán del equipo, no tendría que ceder su puesto.

