A más de ocho meses de haber iniciado, parece que por fin podría haber un final en la novela de Shakira y Piqué. Todo indica que sería un momento culmen, de cierre, pero que a la hora de la verdad, podría ser doloroso para el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera.

Después de que esta semana cobraran eco unos 'likes' de la joven Clara Chía Marti, nueva pareja del campeón del mundo en 2010, a unas publicaciones relacionadas con el poliamor, la prensa catalana publicó el supuesto "el plan de venganza" que cerraría el inagotable ciclo de polémicas entre Shakira y Piqué.



La idea sería tan impactante que la rama de entretenimiento del diario barcelonés 'El Nacional' no tiene mesura.



"Gerard Piqué alerta, no se fía de Shakira: venganza final a través de sus hijos", anuncia en su portal web.



'Una venganza durísima, injusta y cruel'

Piqué y Clara Chía se descontrolan: gesto obsceno aviva la polémica por Shakira. Foto: Captura de pantalla 'Elsiete', Youtube

Según publica el medio en mención, la tensión entre Shakira y Piqué estaría más que latente por cuenta de las situaciones que vive la cantante, ad portas de viajar a Miami para radicarse con sus hijos.



Tras las distintas canciones relacionadas con la separación y las palabras en una que otra entrevista explosiva, 'El Nacional' dice que en el entorno de Piqué "se huelen un final demoledor, una venganza durísima, injusta y cruel".



Luego, citando a la reportera Laura Fa, una de las 'Mamarazzis' que reveló en primicia la separación de Shakira y Piqué, el medio sostiene que el temor tiene que ver con que la cantante se lleve a sus hijos sin decirle nada a Piqué.



"Me dicen: los abogados están insistiendo mucho en que necesitan saber la fecha de cuando marcha Shakira porque les quieren decir adiós a los niños!", dijo Fa en 'TV3'.



"¡Que no sea que coja el avión Shakira y Piqué no haya podido ni decir adiós! Los abogados están muy encima. Desde aquí hacemos un llamamiento a Shakira , porque de momento no ha notificado nada", añadió.

Ep, @shakira! Si ens estàs veient, confirma'ns la data en què deixes Barcelona que estem una mica nerviosos. Fes-ho per la @Laura__Fa! #TotSónProblemesTV3 pic.twitter.com/jnnK77PsNM — Tot són problemes TV3 (@TSPtv3) March 24, 2023

Hasta el momento, se tiene estipulado que Shakira y sus hijos viajen el primero de abril a Estados Unidos. Sin embargo, en medio de los compromisos personales y profesionales de la barranquillera, la fecha podría cambiar.



Por su parte, los allegados a Piqué no se han pronunciado al respecto.

