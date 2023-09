La cantante barranquillera Shakira estrenó la semana pasada su nueva canción, 'El Jefe', y volvió a causar sensación entre sus fans y los medios de comunicación. También ha levantado polémica por su letra.



El ritmo de la canción, con el toque musical norteño mexicano, no fue la única gran sorpresa del nuevo sencillo musical de Shakira. La canción está enfocada en la explotación laboral que viven millones de personas y el malestar que causa tener malos jefes.



Shakira no desaprovechó la oportunidad para enviarle un dardo a su exsuegro: “Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, canta la artista barranquillera.

Esta es la primera canción de la barranquillera en ese género musical. Foto: Tomada de video

¿Infidelidad de Piqué?

Una de las frases del nuevo sencillo de Shakira es: "Dicen por ahí que no hay mal que dure más de cien años"; eso fue lo que evitó la colombiana al terminar su relación amorosa con Gerard Piqué.



El año pasado, el mundo se enteró de que una de las parejas más famosas de España se había separado por varias infidelidades de Gerard Piqué con algunas mujeres en Cataluña; una de las más señaladas fue Clara Chía, actual pareja del exfutbolista del FC Barcelona.

Shakira, cantante colombiana. Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Pero parece que no fue la única mujer que buscó Piqué para engañar a la artista barranquillera, una estrella de televisión reveló que él intentó conquistarla mientras se encontraba casado y mucho antes de que llegara a su vida su actual novia.



Se trata de Miriam Saavedra, quien apareció en el programa Fiesta para revelar cómo Gerard Piqué intentó seducirla y aprovechaba las giras de la colombiana para invitarla a salir.

La artista peruana contó que Piqué quiso conquistarla hace tres años, pero, al ser gran fan de Shakira, decidió evitar los halagos del excentral de España y lo dejó 'con las ganas'.

Piqué se quedó con las ganas de matar el gusano FACEBOOK

"Piqué se quedó con las ganas de matar el gusano. Siendo fan de ella, rechacé a Piqué porque me mandaron a llamar dos veces en una discoteca. No sabía quién era Piqué y yo adoro a Shakira", indicó Saavedra en el programa.



Aunque no fue el único tema que tocó, ya que acusó a la barranquillera de plagiar su baile 'del gusano' en el nuevo éxito mundial junto a Fuerza Regida, 'El Jefe': "Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización", expresó.

Clara Chía es parte clave en empresa de Piqué. Foto: Instagram:@ Shakira/ Archivo Particular.

