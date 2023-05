La relación de Gerard Piqué con Clara Chía no sería un castillo de amor como parece. Situaciones que han trascendido en los medios habrían generado un quiebre entre la familia del exjugador y su novia.



Piqué se alista para recibir de nuevo a sus hijos en Barcelona apenas terminen su periodo escolar en Miami. Algunos medios reportaron que habría alguna molestia entre el exjugador del Barcelona y su nueva pareja, Clara Chía Martí, por ese tema.

Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram Piqué, Captura de pantalla YouTube

“Piqué deja en muy mal lugar a Clara Chía y revela que si ella no ha conocido a sus hijos, que si no ha coincidido nunca en el ámbito familiar, no es por el odio que le tiene Shakira sino porque Clara Chía no quiere. Es voluntad de Piqué y Clara que ella todavía no conozca a los hijos de 8 y 10 años de Piqué”, reseña el portal El Nacional de Cataluña.



Pero ese no sería el único malestar que ronda a la pareja por estos días.

¿Decepción con Clara?

Estos videos sucedieron antes de que se conociera que era la pareja de Piqué. Foto: Twitter @ClaGerFans

La más reciente información de medios internacionales reporta que existe un quiebre en la relación de Monserrat Bernaéu, mamá de Piqué, y Clara Chía.



Al parecer, la mamá de Gerard ha quedado muy impactada e incómoda con el episodio que tuvo Clara y su sonada fiesta en Barcelona, acompañada de sus amigas cercanas, mientras Gerard estaba en Miami visitando a sus hijos.

Montserrat Bernabeu, Gerard Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', EFE

El estado de la joven, las imágenes que aparecieron en los medios y en las redes, habrían caído muy mal en el entorno familiar. Tato así que Monserrat habría tenido una charla directa con Clara para hablar de ese tema.



Se dice que Monserrt habría pasado de sentirse encantada con la joven a dudar sobre si es la mujer indicada para su hijo.



Se sabe que Monserrat es una suegra temperamental que no acepta fallas y que es muy exigente en lo que quiere para su hijo. Conocidas fueron sus discrepancias con Shakira e incluso sus enfrentamientos en el pasado.





