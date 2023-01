Piqué está en el ojo del huracán después de que su expareja, la barranquillera Shakira, confirmara en redes sociales que este miércoles se lanza su sesión con el argentino Bizarrap, un símbolo de la nueva generación de la música.

El exdefensor ha sido blanco de todo tipo de comentarios en redes sociales por cuenta de dicho lanzamiento debido a que se espera que la producción sea un claro mensaje por la ruptura que vivió con la barranquillera, durante el año pasado.



De hecho, en redes sociales, ya se ha filtrado una supuesta letra. Y no lo deja muy bien parado, a juicio de los internautas.



Ahora, ante la ola de señalamientos y burlas que pesa sobre sus hombros, Piqué no se quedó de manos cruzadas.



Un inesperado mensaje, muy a su estilo, fue la reacción más llamativa a la noticia del lanzamiento.



Piqué responde

La expareja logró cerrar el acuerdo de custodia de Milan y Sasha. Foto: AFP y Sony Music

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento de la letra que supuestamente vería la luz este miércoles.



A la espera de confirmarse dicha noticia, reluce la reacción de Piqué, quien ha estado muy activo en los últimos días por cuenta de su llamativo proyecto de la King's League, una liga de fútbol 'amateur', protagonizada por famosos y con reglas poco tradicionales.



El exdefensor del Barcelona, en medio del anuncio de Shakira y el 'boom' en Internet, se limitó a escribir, a su manera, una seguidilla de emojis que ha sido interpretada como una respuesta al lanzamiento.



Los símbolos de un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna parecen ser lo suficientemente claros.



O al menos así lo perciben los seguidores de Shakira, que llenaron el tuit de miles de reacciones.



🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

