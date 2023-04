Gerard Piqué reapareció. El exjugador del Barcelona, de quien no se sabía mucho desde aquella entrevista de hace 10 días en la que cargó contra Shakira y sus fanáticos, fue visto en las últimas horas por las calles de Barcelona.

El campeón del mundo en 2010 ha estado centrado en el mercado de fichajes de su último proyecto, la King's League, liga 'sui generis' que combina fútbol con entretenimiento. Sin embargo, este martes los 'paparazzis' por fin lograron captar imágenes suyas en un ambiente ajeno a lo laboral.



El video del momento: el primer atisbo de las sensaciones del exjugador, tras la partida de sus hijos a tierras norteamericanas.



(Además: Papá de Piqué puso el punto final: revelan la 'carta de despedida' a Shakira).

Piqué da la cara

Gerard Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla de King's League, Captura de pantalla de video de Europa Press

Según el portal 'CHANCE', de 'Europa Press', Gerard Piqué "estaba desaparecido desde el 2 de abril".



El medio asegura que desde aquella explosiva entrevista suya, que dejó reacciones por doquier- incluso de la propia Shakira- no se le había visto al exjugador.



Con ese trasfondo, las cámaras captaron su última salida junto a Clara Chía Martí, su nueva pareja.



Y, a pesar de las preguntas de la reportera presente, el exjugador prefirió no hablar. Aun así, su reaparición dejó una conclusión en ciertos fanáticos suyos: 'Piqué da la cara'.



"Gerard Piqué reaparece, muy serio y arropado por Clara Chía, tras la marcha de Shakira con sus hijos a Miami", tituló 'CHANCE'.



(Puede leer: Los audios que enredan a los jugadores del Once Caldas capturados por extorsión).

#VÍDEO | Gerard Piqué sale a toda velocidad de casa acompañado por Clara Chía para evitar las preguntas de la prensa sobre como se encuentra tras comenzar sus hijos una nueva vida en Miami junto a Shakira https://t.co/Tybvf76Tzf pic.twitter.com/bpK2PSf9qW — CHANCE (@CHANCE_es) April 11, 2023

