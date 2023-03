Gerard Piqué está enfocado a su nuevo proyecto con la Kings League, el torneo de fútbol alternativo que toma cada vez más fuerza en España y con repercusión en diferentes partes del mundo.

El exfutbolista dio una entrevista en España en la que se refirió al crecimiento de su proyecto en Kings League.



"Costó convencer a la audiencia y a propietarios como Iker y Kun que son más conservadores porque han sido profesionales del fútbol. Los demás cambios por muy extraños que parezcan, van dentro de la dinámica de que esto no es fútbol tal y como lo tenemos entendido. Es algo distinto en el que la audiencia se siente partícipe porque la involucramos en la toma de decisiones", dijo al diario Marca.

El torneo reúne 12 equipos liderados por creadores de contenido y otros famosos. Foto: Instagram: @ibaillanos / @kingleague

Piqué se refirió a la evolución del torneo. "Perfecto no hay nada y siempre hay errores que mejorar. Pero sí creo que estamos yendo hacia un producto que cada vez más funciona como anillo al dedo por lo que la gente tiene en la cabeza. Por ejemplo, la última propuesta fue la del mercado, y nosotros detectamos que tal vez no se producirían traspasos porque los propietarios se estaban enamorando de sus jugadores. No iba a haber intercambios y propusimos este modelo de mercado [dinero ficticio para comprar jugadores e igualar la liga] y tuvimos un 95% de aprobación, nos dimos cuenta de que la audiencia está en la misma línea. Y los propietarios también están de acuerdo".

La reacción de sus hijos

Piqué y Messi, en el Barcelona Foto: Instagram Gerard Piqué

En la entrevista Piqué no tocó detalles de su controvertida vida privada tras su separación de la colombiana Shakira y su nueva relación con Clara Chía.



Sin embargo, sí fue consultado por sus hijos, concretamente por la reacción de ellos cuando Gerard decidió poner punto final a su carrera futbolística.



Su retiro se dio en el mes de noviembre de 2022, cuando ya se había separado de la artista colombiana.



"En parte lo entienden por la edad, porque ya toca y porque es el proceso natural de las cosas y porque Milan sobre todo, que es el más apasionado por el fútbol, le apetece mucho vivir conmigo la experiencia de ir al campo. El otro día fuimos a ver al Barça contra el United en la Europa League y la verdad que le encantó. Le gusta mucho compatir algo que durante muchos años no hemos podido hacer porque yo estaba jugando", indicó Piqué.

Gerard Piqué Foto: EFE

Por otro lado, Piqué fue consultado por la polémica generada en España por el 'caso Negreira' que vincula al Barcelona en un escándalo por la contratación de un exárbitro como asesor.



"En ningún momento teníamos constancia los jugadores, pero como no tenemos de otras muchas cosas que suceden en un club. El trabajo ahora es de Laporta que en algún momento va a explicar exactamente qué es. Yo estoy convencidísimo de que en ningún momento el Barça ha comprado a los árbitros. Pero sí hay que entender el porqué de esas facturas... A los hechos me remito. Está claro que a veces nos han favorecido, pero también nos han perjudicado en otras ocasiones. Es algo que pasa en el fútbol. Yo me acuerdo la Liga que perdimos contra el Atlético de Madrid en casa. Empatamos 1-1 y necesitábamos ganar. Nos anularon un gol que era legal. Es que no tiene ningún sentido todo. Simplemente hay que explicarlo bien y ya está", dijo.



