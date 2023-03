Esta tarde no le corresponde al Fútbol Club Barcelona, líder de la Liga de España en medio de un escándalo por supuesta compra de árbitros, la tarea de poner a vibrar el Camp Nou. Los encargados de despertar emociones serán cuatro equipos entre los que escasean los jugadores profesionales, pero brillan las figuras, no del deporte, pero sí de las redes sociales. Y lo harán, en contra del pronóstico de los más conservadores, con la casa llena.

El Barrio, Saiyans, Aniquiladores y Los Troncos, grupos liderados por influenciadores con alcance mundial, protagonizarán el Final Four que definirá al campeón del primer torneo de la King's League, una liga de fútbol 7 sui generis que, con el espíritu de la pelota, el entretenimiento de los videojuegos y el eco de las redes sociales, ha alcanzado mejores cifras de audiencia que la mayoría de partidos de la Primera División española en los últimos tres meses, según recoge el periódico El País.



En palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga de España desde hace una década, la King's League “es un circo”. Pero si bien su lógica se sale de la del deporte tradicional, pues es una mezcla de fútbol con reglas adaptadas de otras disciplinas, trucos de los e-sports y buenas dosis de espectáculo, la mejor arma del llamativo certamen es el bien por el que más se combate en la era digital: la popularidad. Quizá por eso, como aseguran sus promotores, “les tienen miedo”.



Este domingo, la gramilla catalana no será para que, como alguna vez, Sándor Kocsis piense y ejecute con la cabeza, Johan Cruyff se convierta en un tulipán de oro o Lionel Messi se agigante. Los reyes serán los hombres que, en medio de los debates por cambiar las reglas del fútbol, las quejas frente a los cobros de las plataformas que transmiten los partidos, y las críticas a los jeques que se adueñan de la pelota, entienden lo que a otros parece habérseles olvidado: que para la audiencia pasarla bien es un medio y a la vez un fin. No en vano, lo de esta tarde, como le remarca un portavoz de la King's League a este diario, será “una fiesta, una señora fiesta”. Y como ya lo dijo Neymar: “¿A quién no le gusta la fiesta?”.



La inquietud de Piqué

Piqué habla de su llegada en Twingo. Foto: Capturas de pantalla King's League

“La forma de vivir el deporte ha cambiado y por eso tenemos que revolucionar la tradición. Los jóvenes no aguantan un partido completo y atienden más a las redes, canales alternativos o multipantallas”, se le escuchaba decir el año pasado a Gerard Piqué, ahora exjugador del Barcelona, por los pasillos de Kosmos, la empresa que cofundó en 2017 con el objetivo de mezclar el deporte, los medios y el entretenimiento.



Para entonces, sus palabras estaban respaldadas por el contrato que había alcanzado su firma en 2018 con la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés) para reformar la Copa Davis- el Mundial del tenis- después de 119 años de un mismo modelo. Sin embargo, en enero de este 2023, el proyecto se derrumbó en medio del rechazo de los aficionados, la inviabilidad del sistema y acusaciones de incumplimiento de pagos. La noticia, nada menor, no caló de fondo en el entorno de Piqué por un único motivo, la materialización paralela de un proyecto anunciado por Kosmos desde noviembre, la King’s League.



Con diez ‘influencers’ y dos exfutbolistas (Iker Casillas y Sergio ‘Kun’ Agüero) en la presidencia de los doce equipos de la Liga, 120 jugadores provenientes de una selección de 13.000 personas con experiencias como profesionales o animadores de ligas amateur, un reglamento basado en el fútbol pero con reglas del waterpolo y encantos de los e-sports, y millones de audiencia detrás de sus íconos, la King’s League echó a rodar el primero de enero. Y desde entonces no ha parado.



👑 LOS 4 CLASIFICADOS PARA LA FINAL FOUR pic.twitter.com/M4gIYiN7eZ — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 24, 2023

Un ‘show’ de esta era

El torneo empezó el 1 de enero. Foto: Instagram / Kings League

Durante once semanas, los partidos del campeonato se llevaron a cabo en el Cupra Arena, un antiguo pabellón en el puerto de Barcelona al que, por su ubicación e instalaciones, no podían ir los fanáticos del torneo. La opción, acorde a la esencia del proyecto, era seguirlo a través de las cuentas de streaming de la liga y sus promotores en distintas plataformas. De esa manera, alcanzó un pico de audiencia de 2'120.962 de personas en simultáneo, cuando Ronaldinho fue a jugar un par de minutos con el equipo Porcinos, del streamer español Ibai Llanos, bajo la figura del ‘jugador 12’, un integrante ocasional. Además, obtuvo un promedio que supera los 400 mil espectadores en el balance general de la competición, según cifras de los organizadores. La última Liga de España, de duración anual, tuvo una media de 301.000 espectadores.



En los tiempos del ‘imperio del smartphone y el capitalismo del me gusta', como diría el filósofo Byung-Chul Han, la King's League ofrece puertas abiertas para todo. Entre semana, se organizan charlas con discusiones, risas y polémicas entre los presidentes de los equipos, con otros famosos y hasta con los árbitros. El fin de semana, en medio de los jugadores que se lanzan a patear una pelota en el saque inicial o se reúnen para utilizar una ‘carta secreta’, las cámaras despojan cualquier posibilidad de mito y transmiten hasta el mínimo detalle de lo que ocurre. Tal es el éxito que el próximo año esperan realizar varias ligas en otros países y una especie de Mundial.



Acerca de los ingresos que reciben los jugadores, Gabriel Cichero, futbolista con pasado en la Selección de Venezuela y presente en la liga inédita, reclama que son cerca de 400 mil pesos colombianos por juego. De momento, la respuesta de los organizadores parece ser la moneda de cambio actual: la exposición.



Si en los setenta era Pelé el que les daba clases a los niños en África para popularizar el fútbol –en medio de intereses proselitistas de João Havelange, por entonces candidato a la presidencia de la Fifa–, en 2023 es Ronaldinho el que llega –por invitación de figuras de las redes sociales– a alborotar el epicentro del espectáculo mediático alrededor de una pelota.



“Es la época la que pone las imágenes, uno se limita a ponerle las palabras”, concluiría el fallecido escritor Stefan Zweig.

⏯El canal oficial de la @KingsLeague en #TikTok obtuvo más de 221M de visualizaciones en los posts publicados durante febrero de 2023, segunda liga deportiva del mundo tras la @NFL . 😱😱😱 pic.twitter.com/9uoavBcI3I — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) March 15, 2023

