Se siguen conociendo informaciones sobre la situación de la cantante Shakira, el futbolista Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí, que no son las mejores.

La separación de la barranquillera con el defensa del Barcelona, confirmada en junio pasado, da muchas vueltas y más cuando hay otra persona en este tema espinoso.



Shakira sigue con su carrera, aunque el domingo pasado emitió un comunicado en el que confirmó que su papá, William Mebarak Chadid, de 91 años, se encuentra hospitalizado en una clínica privada de Barcelona.

'Hace teletrabajo'

Y mientras eso pasa, pues Piqué y Clara Chía siguen con su vida, aunque en las últimas horas se ha conocido que no la pasan bien.



Cuentan, desde España, que Chía Marti pasa por un duro momento. Al lado de Piqué, el martes pasado, tuvieron una comida con los empleados de la empresa Kosmos, en la que se conocieron.



Se supo que la empresa no está bien, que ha perdido fuerza y que Piqué habría querido respaldar y darles a sus empleados un impulso para que no bajen la guardia.



En dicha comida, él y su nueva novia estuvieron muy amorosos, pero el periodista Jordi Martin advierte que ella no está bien, que pasa por un mal momento, luego del lanzamiento del último trabajo de Shakira.



“Está en un bache. No va a trabajar a la oficina, lo hace desde su casa, en teletrabajo y no la pasa bien”, dijo el periodista.



Y agregó: “Está destrozada y no está bien de ánimo”.

Deportes