La separación de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, más cuando salen más pruebas de las infidelidades del barcelonista.

Los días pasan, pero las informaciones sobre los problemas de la pareja aumentan, y las redes sociales hacen eco de lo que pasa.



(Increíble: arquero se las da de Lionel Messi y hace estallar las redes, video)

(Millonarios: las razones por las que tiene en vilo la clasificación)



Mientras los dos siguen en la lucha en los estrados, asesorados por sus grupos de abogados en los casos de bienes y la custodia de los hijos, Sasha y Milan, hay que gente que se ha dedicado a investigar lo que pasó.



Uno de ellos ha sido Amy García, quien en Tik Tok se dio a la tarea de analizar las letras de las canciones de la barranquillera y encontró que hay mensajes en los que hablaba de los problemas con Piqué.



En ‘Me gusta’, encontró: “Antes me llenabas la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte”.

Luego, en ‘Súplica’: “Me arreglé para ti, pero pareces tan ocupado. Es el momento de arreglarnos”. “Necesito hacer algo por mí misma. No esperes despierto”.

Y en el 2022, en Resignación: “Me tratas como uno más de tus antojos”.

(Linda Caicedo: se conoce parte médico oficial sobre su lesión, video)

(Mario González, su lucha y su victoria: ¿qué hace hoy tras vencer la leucemia?)



Deportes