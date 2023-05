Ya se sabe que la relación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, tras 12 años de estar juntos, sigue al rojo vivo.

Y todos los días hay detalles inesperados, que cuentan allegados de ambos, que hacen sus carreras de diferentes formas.

Un Piqué distinto

Hace poco, se habían revelado imágenes de los momentos que Piqué pasó con sus hijos, Milan y Sasha.



Telemundo reveló un supuesto grave incidente entre el catalán y Tonino, el hermano de Shakira.



"La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana (...) La policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, aseguró la periodista.

El programa de Ana Rosa, que sigue a diario la información en torno a Piqué y Shakira, se ha puesto en contacto con el entorno del exjugador para conocer la veracidad de esta información que ha estado en la lupa de los medios del mundo.



Pues bien, circulan unas imágenes de Piqué en redes sociales en la que está vestido de príncipe para un 'spot', al lado deuna niña.



Las fotos han despertado una singular admiración por el exfutbolista, aunque también ha recibido crríticas.



"Gerard Piqué vestido de principe para realizar un spot. Imposible no imaginárselo como padre de una niña", dice uno de los mensajes.

TOTALMENTE ADORABLE 🥰



Gerard Piqué vestido de principe para realizar un spot 🤴



Imposible no imaginárselo como padre de una niña 😍💕 pic.twitter.com/lzx331WAyb — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 5, 2023





