El tema de la separación del futbolista español Gerard Piqué con la cantante colombiana Shakira toma rumbos diferentes, pues cada uno hace su vida, luego del inconveniente de la pareja.

Y los medios de comunicación en España están pendientes de los movimientos de la pareja, que se mueve cada uno por su lado.



En varias ocasiones Piqué ha sido relacionado con una mujer a quien llaman la ‘chica rubia’. Se les ha visto juntos en varias partes y se advierte que estuvieron juntos en Dubai.



Según la periodista Laura Fa, quien habló en el podcast Mamarazzis, Piqué fue visto en el aeropuerto de Barcelona, el sábado pasado, con su amiga.



“Alguien que trabaja en el aeropuerto de Barcelona-El Prat comenta que el futbolista del Barça, Gerard Piqué llegó el sábado a las 8:20 a.m., al aeropuerto procedente de Dubai. El defensa viajó con una ‘chica rubia’ en la clase business de Emirates en lugar de hacerlo por vuelo privado”, contó.



En el mismo episodio, otra de las periodistas, Lorena Vásquez, advirtió que el defensa de la selección de España estuvo con sus hijos, Sasha y Milan, en el Mundial de Globos.



“Piqué asistió con sus hijos al Balloon World Cup, en la Fira de Barcelona-Gran Via. Se trató del Mundial de Globos, un evento que el futbolista organiza con el streamer Ibai Llanos y que tanto éxito tuvo en 2021. Ellos lo profesionalizaron y Piqué decidió llevarse a sus hijos, algo que habría acordado con Shakira”, dijo. Pero no estuvo solo con los niños.



Se advierte que Piqué se encontró con su amiga que, incluso, vestía de “negro y se la pudo ver hablando con los hijos de Shakira y Piqué. En ningún momento se escondieron y que ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, agregó Vázquez.

La producción narraría tanto su matrimonio como su separación. Foto: Archivo particular / AFP



Las conductoras aclararon que “Piqué y la ‘chica rubia’, identificada como ‘C’, realizaron el viaje a Dubai por motivos laborales al exterior por trabajo, al igual que otro traslado que tuvieron hacia Estocolmo hace un tiempo”.



Además, que “ella estuvo un par días con la modalidad de teletrabajo para evitar la presencia de los periodistas o que alguien les tome fotos. El resto de los trabajadores la tiene como una compañera más. Mientras que el grupo de amigos que sale de fiesta con Piqué, habrían afirmado que antes no era tan cercano a ella, pero ahora sí lo es”.



Se asegura que la joven que acompaña a Piqué es joven, de unos 22 años, y que trabajó como mesera en un bar de Barcelona llamado La Traviesa y ascendió porque la empresa del jugador, Kromos, se han creado varios cargos.



La separación de Piqué y Shakira, anunciada en junio pasado, es la noticia, no solo por lo que hacen ambos en la actualidad, sino por el tema jurídico que viene, de la separación de bienes y la custodia de los hijos.



