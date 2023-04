El exfutbolista Gerard Piqué está de nuevo en el centro de la polémica, y ahora por cuenta de unas imágenes que se han viralizado, durante su viaje con Clara Chía a Abu Dabi.



(Le puede interesar: Clara Chía y el viaje con Piqué: foto en la que luce su figura, ¿real o falsa?)

El exjugador y su nueva pareja hicieron un viaje a Emiratos Árabes que fue muy comentado en las redes sociales. Su idea era alejarse de los lentes de la prensa y los fans, pero no fue posible,



El viaje de Piqué y Clara Chía a Emiratos Árabes se había mantenido en la más absoluta reserva, debido a que en ese país los paparazzis tienen más dificultades para trabajar.

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram Piqué, Captura de pantalla YouTube

Sin embargo, una cuenta dedicada a seguir a la nueva pareja logró conseguir un primer video en el que se ve a Piqué y Clara juntos.



Pero hay más, una escena que se ha viralizado y que tiene como protagonista al exfutbolista.



(Lea además: El sorprendente cociente intelectual de Gerard Piqué: ¿mejor que el de Shakira?)

La incomodidad de Piqué

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Clara Chía se dejan ver en diferentes lugares de Barcelona. Foto: EUROPA PRESS

El fundador del Grupo Kosmos encendió las redes pues en el video que se ha filtrado aparece ajustándose varias veces su pantaloneta mientras la cámara lo capta a la distancia. Al parecer esta estaba muy ajustada y no lo dejaba caminar tranquilo.



“El pobre parece que le quedaba apretado su traje de baño quizá por eso no quiso regalarle una foto a este pequeño”, se burlaron en el programa , El Gordo y la Flaca, de Univisión.



Los usuarios no perdieron oportunidad y también dejaron comentarios burlones hacia Piqué, como “Clara-mente anda con el traje de baño de uno de los hijos".



Otro comentario fue "Todos miran el short de pique y a la Chía (Martí), pero no se dan cuenta en cómo le negó una foto o autógrafo a ese pobre niño, gente así no merece aprecio de sus seguidores”.

¡Al fin! ahora si tenemos imágenes de las vacaciones de Clara Chia y Gerard Piqué en los Emiratos Árabes. Ella con un par de Rosas en sus manos 🌹🌹🏖🌴👫🏼❤ pic.twitter.com/NGBEwZAGKX — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

Mientras tanto, versiones de prensa indican que las vacaciones ya acabaron porque el día del viaje de Piqué a Miami era este miércoles 26 de abril, para ver a sus hijos.



Se dice que aunque el convenio de separación le otorgaba diez días al mes para estar con Sacha y Milan, en esta ocasión serían solo cinco días de encuentro, lo que ya sería motivo de litigio entre los abogados. ¿Por qué?



Según reveló la periodista Lorena Vázquez, los equipos legales de Shakira y Piqué ya tuvieron un desencuentro con esta primera visita, y tiene que ver con el hecho de que Piqué ya pasó unos días con sus hijos en Barcelona por lo que ya habría gastado parte del periodo que le han otorgado por ley.





DEPORTES

Más noticias de deportes