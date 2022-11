Gerard Piqué no logra salir del ojo del huracán desde que se anunció su separación de la barranquillera Shakira.

El futbolista del Barcelona, que sigue sin ser titular en el equipo, recibe día a día críticas por su supuesta displicencia.



Fuera de los campos, el defensor tampoco está del todo bien. Aunque se le ha visto muy tranquilo con su nueva relación, la prensa sigue evaluando cada detalle que lo acerca o aleja de Shakira.



En las últimas horas, luego de que se dijera que el jugador visitó al padre de la cantante, quien se encuentra enfermo, los reporteros de entretenimiento aparecen con una versión contundente:



"Piqué no le ha visitado, ni siquiera se ha interesado por su salud".



De hecho, una reportera asegura que "Shakira está muy molesta".



(Puede leer: ¿Y Piqué? Vea el emotivo disfraz de Shakira que impresiona en las redes sociales).

'Shakira está muy molesta':

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Capturas de pantalla @gliisdiaz25 y @3gerardpique

"Piqué no le ha visitado (al padre de Shakira), ni siquiera se ha interesado por su salud", aseguró la presentadora Adriana Dorronsoro este lunes en El programa de Ana Rosa, de la televisión española.



Según Dorronsoro, aquel encuentro de Piqué con el padre de Shakira no se habría dado.



De hecho, la barranquillera habría reaccionado a la situación.



"Shakira está muy molesta con que se esté diciendo en la prensa que Piqué ha ido a ver a su padre porque no solo no ha ido a verle; es que Piqué, directamente, no se ha interesado por la salud de William", manifestó la presentadora.



(No deje de leer: El golazo de antología que llaman 'El gol más lindo de la historia del futsal').

Precisamente lo comente ayer cuando vi la noticia ellos dicen lo que ella no dijo por un si que dijo la pobre señora y hoy niegan la información en AR ,Pike ni ha preguntado por el padre de Shakira ni lo ha visitado pic.twitter.com/4voOCsynGU — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 31, 2022

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira se han pronunciado sobre el tema.

Más noticias

DEPORTES