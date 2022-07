Gerard Piqué, a pesar de la separación con la cantante colombiana Shakira, entrena con el Barcelona en busca de ponerse en forma para LaLiga 2022-2023.



El futbolista español y la barranquillera confirmaron su separación en junio pasado y desde antes los rumores sobre los problemas de los famosos se hicieron noticia del día.



Una vez confirmado el hecho, pues los medios españoles comenzaron a seguirles los pasos. A Piqué se le ha visto acompañado de una mujer rubia, mientras que Shakira ha sido un poco más reservada.

¿Es verdad?



Se sabe que ambos ya contrataron sus grupos de abogados para entrar en la pelea de la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, y el tema de los bienes.



Mientras tanto, pues cada uno hace su vida, trabaja en sus labores. Él en busca de darle una mano al club Barcelona y ella en su rol de la famosa cantante.



Y fue precisamente a la salida de un entrenamiento del club catalán, que algunos aficionados se acercaron al auto del defensa central y alcanzaron a tomarle un video en el que se ve a Piqué escuchando a todo volumen una canción de su ‘ex’.



Los medios advierten que no se sabe si es video es real o es un video montado, pero sin duda que se ha hecho viral.



Ahora, el ciclo online Chisme no like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, revela que la cantante buscará, a como de lugar, un acuerdo para quedarse con la tenencia de los hijos.



Como Shakira quiere marcharse de España, rumbo hacia Miami, donde incluso ha buscado colegio, necesita garantizar que se irá con sus dos hijo.



El programa reveló que ella está dispuesta a desembolsar USD 2 millones para que Piqué descarte la lucha por la tenencia.

Hasta pique pasa la tusa escuchando a Shakira pic.twitter.com/7ND3RvZZVM — Mrs Tomdaya (@LadelDiminutivo) July 14, 2022



Deportes