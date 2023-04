Después su viaje a Abu Dabi junto a su nueva pareja, Clara Chía, el exfutbolista Gerard Piqué aterrizó este jueves en Miami para visitar por primera vez a sus hijos allí. Se trata del primer viaje que hace el exfutbolista a territorio estadounidense tras la mudanza de Shakira y sus pequeños, Milan y Sasha.



Piqué causó revuelo al arribar al aeropuerto. Llegó en jeans, una camiseta gris, unas gafas de sol oscuras y una "cara de pocos amigos", según dicen quienes lo esperaban.



El catalán arribó a Miami después de un largo viaje en avión. Sin decir ni una palabra a los periodistas, caminó por los pasillos del aeropuerto y después tomó un taxi.

Periodista se despacha contra Piqué

Piqué arribó a Miami el pasado 26 de abril. Foto: TikTok: @pichichipixlatino

Uno de los periodistas que captó el momento de la llegada de Piqué y siguió cada movimiento fue Alex Rodríguez, periodista radicado en Miami, quien luego de no poder sacarle ni una palabra a Piqué, habló fuerte sobre él.



"A mí me dio bastante penita, vino completamente solo, vestido de forma sencilla y con una pequeña maleta", dijo.



Además, añade: "Yo creo que él no se esperaba la reacción de tantos periodistas a su llegada y que le hicieran preguntas tan fuertes".



Pero no paró ahí. "La propia maleta lo confirma, me dicen que se va a quedar unos días, en un hotel de Miami". Según Álex Rodríguez, "seguramente hoy veamos a Piqué cogiendo un barco para ir a esa isla".



Por último, el periodista sentencia: "Me dio bastante ternura verlo, sus hijos están a 10.000 kilómetros de distancia, creo que Piqué va a tener que plantearse tener una casa en Miami para darle una estabilidad a sus hijos y va a ser bastante duro lo que le queda para los próximos meses".

A buscar hotel

De acuerdo con 'La Vanguardia', Piqué aún no ha encontrado una residencia temporal para sus visitas en Miami, que se harán de manera mensual, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo de custodia. A falta de vivienda, el exfutbolista se quedaría, por el momento, alojado en un hotel.



Entre los planes del exjugador del Barcelona se encontraría hallar un domicilio temporal en la ciudad estadounidense, no solo para hospedarse durante sus constantes idas y venidas, sino también para viajar junto a sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, quienes querrán ver a sus nietos.



