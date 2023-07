La separación de Gerard Piqué y Shakira no ha sido un problema para que los dos sigan trabajando en sus negocios.

El exfutbolista creó a finales del año pasado la Kings League, torneo de fútbol 7 con sede en Barcelona que ha sido un éxito.

El dinero

La noticia importante es que Piqué anuncipo en Twitch los nuevos sueldos de los jugadores de esta liga.



"Dijo que a partir de ahora no se cobrará un salario por partido, sino que todo irá por temporada (septiembre-finales de julio)", contó La Vanguardia.

El torneo reúne 12 equipos liderados por creadores de contenido y otros famosos. Foto: Instagram: @ibaillanos / @kingleague



Y agregó: "Los sueldos varían dependiendo de si eligen al jugador en la primera, segunda, tercera, cuarto o quinta ronda del draft. Mientras que los elegidos en la primera ronda ganarán 7.500 euros anuales (225 euros por partido), los elegidos en la segunda ganarán 6.250 euros por año y los escogidos en la número cinco cobrarán 2.500 euros cada temporada".



"Estos salarios están calculados en base a los 33 partidos de liga regular, pero Piqué ha aclarado que no va a ser así ''de manera exacta'' porque no habrá tres splits de once partidos, ya que el tercero tendrá ''un formato diferente, más reducido'', indicó la publicación.



