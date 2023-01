Gerard Piqué y Shakira no logran salir de las páginas de prensa por su intrincada separación, tras doce años de relación.

El exfutbolista del Barcelona y la cantante barranquillera, a más de seis meses de haberse dicho adiós oficialmente, copan ahora portadas y titulares por cuenta de la nueva canción de la artista, su sesión con el argentino Bizarrap.



Después de que la letra fuera una clara lanza en ristre contra el exjugador, las reacciones del mundo no se han hecho esperar. En medio de los distintos pronunciamientos, ha cobrado eco el del 'paparazzi' Jordi Martin, quien siguió a la pareja desde el comienzo y hasta el final.



Sobre todo, por el tono punzante del reportero de entretenimiento contra Piqué.



'Has sido, eres y serás siempre un mediocre'

"Mucha gente te apoya, Gerard, pero yo sigo pensando lo que predije hace 12 años. Que esta relación te quedaba grande, que tenías un complejo de inferioridad con Shakira. Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas a una niña de 23 años que te riera las gracias. Eres un inmaduro", le dijo Martin a Piqué, por medio de sus historias de Instagram.



"A Shakira no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques estéticos. A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios. ¿O no es así? Tuviste que contratar a Clara en tu empresa a dedo y ponerle un puesto que ni sus propios compañeros de Kosmos entienden", añadió.



"Tuviste que recurrir a Shakira para crecer como empresario ya que conseguiste a Rakuten por ser Shakira amiga del CEO y ahora te rescinden el contrato por no pagarle a los tenistas y por las pocas expectativas generadas por la Copa Davis. Has sido, eres y serás siempre un mediocre", concluyó el 'paparazzi'.

