Piqué mostró su peor versión, hizo pasar mal momento a colombiana: 'Perdí mi dignidad'

El exfutbolista del Barcelona asistió este sábado a la final de la Kings League junto a su amada Clara Chía. La pareja voló desde Barcelona hasta Málaga para estar presente en el torneo que ha acaparado todas las miradas en los últimos meses.



Sin embargo, el exfutbolista se llevó una sorpresa mayúscula en el vuelo que los llevaba hasta su destino, una colombiana se percató de la presencia de Piqué y se arriesgó a pedirle un autógrafo.

La mujer compartió en sus redes sociales cómo fue la incómoda anécdota con el empresario español en el avión: "Cosas que ni yo me creería que me pasan", comenzó relatando en su cuenta de X (Twitter).

"En mi vuelo de Barcelona a Málaga venían Clara Chía y Piqué. Esto parece personal contra mi querida Colombia el Día de la Hispanidad", indicó la connacional al ver al exjugador español.

cosas q ni yo me creería q me pasan: EN MI VUELO BCN - MÁLAGA VENÍAN CLARA CHÍA Y PIQUÉ AJAJAJAJAJAJA ES Q NO PUEDO ESTO ES PERSONAL CONTRA MI COLOMBIA QUERIDA EL DÍA DE LA HISPANIDAD!!!!! — miau (@catcatssscat) October 12, 2023

Al ver a la pareja, la colombiana decidió acercarse a Piqué para pedirle un autógrafo para un primo, mientras que su mamá estaba grabando, desde todos los ángulos, el inolvidable momento.



Pero la alegría le duró apenas unos segundos, Gerard Piqué se negó a firmar el autógrafo: "Perdí mi dignidad pidiéndole un autógrafo. Mi tía me pidió uno para mi primito y el hombre me dijo 'No, ahora no'", explicó la colombiana, que no se esperaba la respuesta del empresario.



Eso sí, la tuitera destacó la amabilidad que mostró Clara Chía en el momento incómodo; la joven española fue la encargada de acercarle la hoja a Piqué para que este plasmara su firma.



"Pero Clara fue muy amable, para qué; me sonrió, asintió y le pasó el papel. Gracias a ella es que tengo el autógrafo para mi primito", finalizó entre risas la colombiana que logró el objetivo.

muy xd ajajajajajajaja PERDÍ MI DIGNIDAD COLOMBIANA PIDIENDOLE UN AUTOGRAFOXQ MI TIA ME PIDIO UNO PARA MI PRIMITO Y EL MAN ME DIJO "NO AHORITA NO" pero la clara fue linda pa qué, me sonrió, asintió y le pasó el papel jajajaja. X ELLA ES Q LE TENGO AUTOGRAFO A MI PRIMO JAJAAJAJAJ — miau (@catcatssscat) October 13, 2023

