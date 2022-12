Shakira y Piqué siguen siendo noticia en conjunto, a pesar de que han pasado seis meses ya desde que anunciaron su separación.

En los últimos días, luego de que oficializaran su acuerdo de separación en un juzgado español, el ahora exfutbolista catalán y la cantante barranquillera han protagonizado varias portadas de entretenimiento por lo que será de su futuro.



Según las versiones de la prensa rosa, Shakira está pasando sus últimos días en España, y Piqué podría estar planeando tener un hijo con su nueva pareja. Sin embargo, aunque la mayoría mira hacia adelante, todavía hay unos reporteros que analizan con detalle lo que pasó atrás.



El 'paparazzi' Jordi Martin, quien ha seguido la relación entre Shakira y Piqué desde el inicio y hasta su final, decidió compartir nuevos detalles. Y, según dice, el exjugador español le habría sido infiel a la colombiana "más de cincuenta" veces.



'Más de cincuenta'

¿La expareja no lleva una relación cordial? Foto: YouTube: Shakira / Instagram: @3gerardpique

"A Shakira yo la he visto muy mal, depresiva, que tuvieron que venir desde Colombia un equipo de psicólogos. La Shakira de ahora no es la de hace tres meses, ahora está feliz", explicó Martin, en diálogo con 'Lo sé todo', sobre lo que percibe del estado actual de la barranquillera.



Ante los falsos rumores de una relación entre Shakira y su instructor de surf, Martin dijo: "Es un amigo con el que sí es cierto que existe mucha complicidad (...) este chico estuvo dentro de su casa. Lo único que ella quiere es abandonar España cuanto antes (...), ella cree que España no la está tratando bien del todo, por el tema de Hacienda".



Sobre Gerard Piqué, aseveró primero: "La decepción que tiene ahora es tremenda, le tiene un asco terrible. Que Shakira se haya dado cuenta después de 12 años es un regalo de Dios. Ella puede rehacer su vida".



"Piqué como persona es nefasta, como padre es un '10'. Con Clara Chía sí que va a ser padre", añadió.



"Gerard y yo hemos acabado a puños. Gerard no respeta a nadie. Es una persona que te mira por encima del hombro", complementó.



Luego, de manera tajante, Martin expresó:



"Este chico le ha fallado a Shakira infinidad de veces. Shakira se está enterando de todo(...)".



Sobre las supuestas infidelidades, el hombre enumera un listado de mujeres y acontecimientos. Luego, tras un corte de cámara, aparece diciendo: "Yo les puedo decir que puede haber más de cincuenta".



"Shakira ha sido mucha mujer para Gerard Piqué", cerró.



Ahora Shakira tiene 35 y Piqué 50. 😂

Así el karma. 🙃 pic.twitter.com/O3LyoD7MXh — Ale 💫 (@AlejandraGerik) December 2, 2022

Hasta el momento ninguna persona del entorno de Shakira y Piqué han hablado abiertamente de las supuestas infidelidades que reseña cierto sector de la prensa española.

