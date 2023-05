Las informaciones que vienen desde España hacen ver a Clara Chía Marti como la novia de Gerard Piqué, simplemente la que lo acompaña, pero esas noticias no son tan ciertas.

Ellos e conocieron en Kosmos, la ampresa del exdefensa del Barcelona, comnzaron a salir y se ennoviaron. Hasta ahí, pues todo normal.

No es solo su novia

Hace pocos días se conoió una noticia en la que Clara Chía queda bien parada, pues le ayudó a Piqué a salvar la empresa.



La crisis económica llegó a Kosmos. cerraron algunas filiales y ella fue la que se puso al frente del tma, recibió una mollinaria cifra y salvó, por esos momentos, a Piqué.

Clara Chía, a la izquierda. Foto: Captura de pantalla Europa Press, Youtube de Shakira



Claro aceptó una oferta millonaria y ayudó. Kings League ha sido un negeocio rentable para Piqué, pero no lo suficiente para sacarlo dela crisis que se vive en Kosmos, por lo que ha acuadido a los demás.



Piqué cerró filiales como Tennis y Management y se dedicó al FC Andorra, pero eso no ha solucionado los inconvenientes.



Clara Chía tiene 24 años, pero le ayuda enormemente. Luego de las canciones de su ex, Shakira, Piqué ha tomado decisiones drásticas, entre ellas, la opción de dejar sus trabajo a varios empleados, entre ellos, a Clara Chía, pero finalmente no fue así.



Una jugada maestra de su novia. Los medios hablan de que podría haber aceptado hasta un millón de euros para hablar de los hechos que acarrearon sus encuentros con Piqué y, de paso, acepte ayudar a Kosmos. (James Rodríguez entrena en Bogotá y muestra su nuevo carro, un lujo)

