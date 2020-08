'Hemos tocado fondo': la cruda autocrítica de Piqué 

"Hemos tocado fondo", don esa sentencia el defensor Gerard Piqué reflexionó tras la humillación que sufrió el Barcelona en la Liga de Campeones al caer goleado 8-2 por el Bayern Múnich.

"Nadie es imprescindible. Si hay que traer sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que ahora si hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir que es lo mejor para el Barcelona, que es lo más importante", dijo Piqué al final del juego.



El defensor reconoció el mal momento del equipo y en general el mal momento que atraviesa en los últimos tiempos.



"¿Fìn de ciclo? No sé cómo catalogarlo. Hemos tocado fondo y tiene que haber un cambio en todas las facetas. No solo jugadores. Yo creo que ha llegado un punto en el cual no estamos por el camino, se demuestra en los resultados, llevamos varios años que independiente del DT o los jugadores, en Europa ya no competimos, que en la Liga nos daba pero tampoco ya nos da. Es la cruda realidad y creo que en este punto ya no hay mas, no se puede caer más, se refleja en el campo. Lo de hoy es inaceptable para el Barcelona", dijo el defensor.



Barcelona vivió un partido de pesadilla y sufrió una eliminación impensada para el equipo es comandado por Messi. Las críticas llueven ahora contra el plantel, el DT Setién y los directivos.





