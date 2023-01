Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán. El exfutbolista español, quien ahora se ha concentrado de lleno en su proyecto de la 'King's League', no deja de aparecer en la prensa rosa por cuenta de los coletazos que dejó el último lanzamiento musical de su expareja, la cantante barranquillera Shakira.

Desde que la artista colombiana estrenó su sesión con el argentino Bizarrap, Piqué no ha dejado de recibir dardos por todos los frentes.



De hecho, en medio de los cruces por las comparaciones de un reloj Casio con uno Rolex y un Renault Twingo con un Ferrari, los medios de entretenimiento han lanzado una aseveración que no deja bien parado al campeón del mundo en 2010. Y es que, según 'paparazzis', Piqué le habría sido infiel a Clara Chía Martí, su nueva pareja. Esto, cuando otros han asegurado que también habría engañado a Shakira.



Ahora, cuando los ecos se sienten en su entorno, el programa de entretenimiento 'Socialité', de 'Telecinco', revela los detalles de la supuesta infidelidad.



Piqué, 'acorralado'

La multinacional se deslindó de los famosos. Foto: Kings League / BZRP Music Sessions #53 - The Orchard Music

Según 'Socialité', 'show' que ha seguido la separación de Piqué y Shakira desde el primer día, Piqué habría sido captado en una llamativa "actitud cariñosa" con una joven abogada, quien otros medios identifican como Julia Puig.



Asimismo, 'Socialité' da a entender que la nueva involucrada se conocería con Clara Chía.



"Parece que las historias entre Clara, Shakira, la nueva chica y Gerard Piqué están interconectadas", se escuchó durante la última edición del programa.



Conforme un supuesto testigo, a quien no identifican, Piqué habría sido visto con la mujer a finales del año pasado, en uno de sus sitios favoritos.



Exclusiva Socialité: Acusan a Piqué de haberle sido desleal a Clara Chía con una joven abogada #Socialité639 pic.twitter.com/xowGNa5Jc5 — SOCIALITÉ (@socialitet5) January 21, 2023

Al parecer, según dicha supuesta fuente anónima, Piqué y la mujer iban por separado, pero una noche se encontraron en una zona aparte.



"Primero fue ella y, al rato, él, como si quisieran que nadie los viera entrar juntos Todos sabemos lo que pasó ahí dentro", aseguró el testigo presentado por 'Socialité'.



Una periodista que cita 'Socialité' aseguró que en realidad Piqué y la mujer habrían mantenido una especie de relación hace dos o tres años. Eso sí, dice 'Socialité', el entorno de la joven habría dicho que ella no piensa hablar del tema.



De hecho, según se escuchó en el programa en cuestión, Piqué le negó a Clara Chía la supuesta infidelidad. "Incluso dicen que se ha puesto en contacto con la amante para que no diga nada", llegaron a decir.



Los rumores sobre una posible infidelidad que hacen tambalear la relación de Piqué y Clara Chía

'Socialité' afirma que el futbolista habrá tenido un encuentro íntimo con una joven abogada hace justo un año pic.twitter.com/8VRqRhMENF — Azrael nOn Stop .. (@nONsToP_aStUr) January 22, 2023

¿Quién es la mujer señalada?

Aunque 'Socialité' prefirió no dar detalles de la supuesta abogada, el 'paparazzi' Jordi Martin compartió una imagen en la que se puede ver el perfil de una joven llamada Julia Puig Gali, quien sería una abogada española con un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. Allí, también indicaba que vivía en Barcelona.



Tras la publicación del periodista Jordi Martin, los rumores de la infidelidad a Clara Chía crecieron.



En la publicación, Martin etiquetó a Piqué y le escribió: “¿La conoces, Gerard? Luego, no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”.



Estas pocas palabras sirvieron para que el mundo fijara su atención en Puig y diera por entendido que sería ella el nuevo interés amoroso del exfutbolista. Es así como nació el rumor de que la relación con Clara Chía pudo haberse enfriando tras la ‘tiradera’ de ‘Shak’ y le hubiera sido infiel con la abogada.



Luego de que el perfil en Instagram de Julia se hiciera público, la mujer decidió poner la cuenta privada. Sin embargo, esto captó aún más la atención de los medios. Actualmente, el perfil cuenta con más de 25 mil seguidores y en sus redes se dedica a compartir fotografías de sus viajes, estilo de vida y fitness.Sin embargo, es poco lo que los medios internacionales han podido rescatar sobre Puig y los demás detalles de su vida aún se mantienen en lo privado.

Hasta el momento, ni Piqué ni nadie de su entorno se ha pronunciado sobre dichas acusaciones.

DEPORTES

*Con información de Tendencias EL TIEMPO