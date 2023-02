Hay cosas que todavía no se saben de la separación de Shakira y Gerard Piqué, anunciado, oficialmente, en el mes de junio del año anterior.

Pero la verdad es que a diario se conocen muchas más intimidades de lo que pudo haber pasado en ese hogar que se desbarató y que ha ocasionado mucho información.

Se cansaron



Es verdad que la relación no venía bien desde hace mucho tiempo, que Piqué andaba en ‘malos pasos’, pero esos rompimientos siempre tienen razones de peso.



Las letras de las últimas canciones de la colombiana dejan ver que hay ciertas heridas que no se han cerrado, independientemente que se haga por llamar la atención o más venta del trabajo.

Hay un tema que se viene tocando en los últimos días, una gran pregunta que nadie ha podido responder y que es un secreto entre la expareja.

¿Quién rompió?



Shakira ‘vive cantando’ que Piqué la ha buscado y que fue ella la responsable de haber liquidado la relación, enviando a su expareja a vivir en la casa que tenía de soltero en Barcelona.



Alguien del círculo cercano a Piqué se ha dado a la tarea de filtrar la verdadera razón por la cual el exdefensa catalán se desenamoró de la barranquillera.



Según ‘Vanitatis’, a Piqué poco le importa que las letras de las canciones de Shakira lo tenga como su destino.



“No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, porque aseguran que no es cierto”, dice la persona que explotó y contó.



Y agregó: “Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas".



La relación duró 12 años y fruto de ella hay dos hijos: Sasha y Milan, y advierten que la colombiana era insoportable.



La rutina diaria era dura. Trataba de supervisar de todo, por lo que eso aburrió a Piqué, que no se aguantaba esa intensidad.

Hablan duro



“Ahora discuten continuamente por el trato que reciben los niños y se ponen ‘trampas’ el uno al otro. Piqué no quiere que Shakira sepa que su madre, Montserrat Bernabeu, lleva a veces a sus nietos a las extraescolares. Así que hay días que sale de casa con los pequeños, aparca unos metros más alejado de la vivienda de su ex y hace el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira”, se divulgó.



“Otro punto en el que se ‘pican’ el uno al otro es en el momento de la entrega de los niños. Muchas veces, Piqué tiene que esperar durante largos minutos -ha llegado a estar media hora- en la puerta hasta que salgan, algo que le expone ante la prensa y que le pone de mal humor", se conoció.

