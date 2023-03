Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán. El exjugador del Barcelona no logra dejar de aparecer en las portadas de la prensa rosa por cuenta de su vida personal.

Como ha sido constante en los últimos meses, el campeón del mundo en 2010 se lleva distintos titulares por cuenta de los detalles que rodean su separación de la cantante Shakira, anunciada hace más de ocho meses.



Sin embargo, este fin de semana, en medio de los ecos que dejó la entrevista de Piqué con el diario 'El País', se conoció una grabación que tiene preocupados a los seguidores del exdefensor catalán.



En el clip, un movimiento de mandíbula bastante extraño.

Extraño movimiento de mandíbula de Piqué

Piqué y Clara Chía.

Conforme se pudo ver en la última transmisión del 'streaming' de la King's League, el proyecto con el que Piqué ha planteado una revolución en el fútbol y en el entretenimiento, el exjugador está expectante por el final de la primera temporada de su liga de fútbol amateur, programado para este domingo.

Lo llamativo es que, en medio de su más reciente disertación, a Piqué se le vio mover la mandíbula de una forma extraña.



De hecho, dicen sus seguidores, es tan raro el movimiento que no saben si es voluntario o involuntario.



No en vano, algunos se han mostrado preocupados por su salud. Sobre todo porque han relucido otras grabaciones con la misma particularidad.

La mandíbula de Pique está juguetona pic.twitter.com/AzbESmafdV — Acabadez (@acabadoestoy) February 26, 2023

¿Qué le pasa a Piqué?

Shakira y Piqué.

"No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos", dijo Piqué ante la primera pregunta sobre su separación de Shakira, en la reciente charla con 'El País'.



Sobre el punto de sus hijos, ante tanta exposición mediática, reafirmó: "Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre".



Luego, interrogado por su estado actual, el exdefensor se dejó llevar y manifestó que, a su juicio, la situación no es como la gente piensa ni los medios cuentan.



"No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero", declaró.



"Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa", añadió.



Al final, a modo de conclusión, lanzó: "Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad".

