Gerard Piqué sigue siendo noticia junto a Shakira. El exjugador catalán, metido de lleno en su proyecto de la King's League, aparece de nuevo en los portales de entretenimiento por cuenta de su vida personal, la cual ha cobrado un eco mayor después de la separación de la cantante barranquillera, anunciada hace más de 10 meses.

El exdefensor, campeón del mundo en 2010, estuvo en días pasados visitando a sus hijos en Miami por primera vez desde que estos se radicaran en Estados Unidos, por decisión de Shakira. Y, aunque algunos medios reseñan que la situación no fue la mejor, Lorena Vásquez, una de las reporteras que adelantó en su momento la separación de Piqué y Shakira, reveló que el exjugador "salió campeón", pues tendrá mayores beneficios que los estipulados en el acuerdo de custodia al que llegó con la barranquillera.

'Piqué se salió con la suya'

Gerard Piqué y Shakira. Foto: Twitter KingsLeague, Youtube de Shakira

Según informó Vásquez, contrario a lo que dicen algunos portales, Piqué no está buscando en este momento una casa en Miami.



Esto, pues se terminó 'saliendo con la suya'.



"Él no está buscando una casa, pues hijos a final del mes de mayo dejan el colegio. Los niños viajarán a Barcelona a finales de ese mes y no volverán a Miami, en principio, hasta septiembre", informó Vásquez.



Según adelantó la 'Mamarazzi': "El acuerdo era que Piqué tuviera a sus hijos 10 días y Shakira 20. Pero las vacaciones de verano serán del 70% de Piqué y del 30% para Shakira. Piqué irá a Miami por sus hijos y no volverá hasta septiembre".



Por tanto, el exjugador irá más allá de la voluntad inicial de Shakira.



🗣️ @lorena_vazquez, sobre Gerard Piqué: “No está buscando vivienda en Miami".



🟠 Desmiente muchas noticias falsas relacionadas con el futbolista. #YAS2May



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/B4FJJosWKJ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 2, 2023

Así las cosas, los fanáticos del exjugador no tienen dudas en asegurar que Piqué y Clara Chía "ganaron".

