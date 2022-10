Gerard Piqué no la pasa nada bien luego de haberse separado de la barranquillera Shakira.

El futbolista del Barcelona no ha podido tener un minuto de calma luego de anunciarse la ruptura con su pareja de más de una década.



En el más reciente partido de su club, ante el Mallorca, el defensor catalán tuvo que sufrir la 'sorpresa' de un DJ que le puso 'Te Felicito' mientras calentaba.



Aquella canción, que habría sido compuesta por su separación, lo llevó a 'bajar la cabeza', según se ve en el video del momento.



Ahora, el nuevo golpe tiene que ver con su soledad, que parece profundizarse.



Piqué 'está solo'

Ambas celebridades tuvieron una relación de 12 años y dos hijos. Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

De acuerdo con el 'paparazzi' Jordi Martin, quien ha seguido la separación de Shakira y Piqué desde el primer instante, Piqué se está quedando solo, incluso en sus lugares más seguros.



“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, reveló Martin en el programa 'Socialité'.



“Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, afirmó el 'paparazzi'.



“Le transmitieron a Piqué que están descontentos”, concluyó.



"Gerard Piqué, en serios problemas: sus empleados no quieren trabajar con él", tituló 'Socialité'.



"Una ruptura inesperada", comentan en redes.



