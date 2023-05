El fútbol está de luto. Marc Rodergas, jugador que soñaba con debutar en la King's League de Gerard Piqué, falleció en España producto de una enfermedad que le había sido diagnosticada tiempo atrás.

Su fallecimiento, reportado por el torneo comandado por Piqué en las últimas horas, derivó en un sentido homenaje en el que todos los líderes del proyecto participaron.

Piqué está de luto: murió futbolista de su liga

Según informó la King's League este domingo, falleció Marc Rodergas, jugador que había pasado las pruebas del 'draft', pero que finalmente no pudo participar en la liga debido a que tuvo que prolongar su sueño de debutar debido a la enfermedad.



"Marc falleció a los 25 años... se presentó a las pruebas de acceso, las pasó y llegó al draft, pero ese día ya no se encontraba bien y no pudo entrar en la liga, que es la ilusión que él tenía", manifestó Oriol Querol, CEO de la King's League, en el homenaje.



Este domingo, Piqué y los suyos invitaron a la familia del jugador al palco del Cupra Arena, en Barcelona, donde se realiza el torneo.



"Hoy está aquí su familia, les hemos querido invitar para hacer este pequeño homenaje...", dijo Piqué, visiblemente afectado.



Al final, un largo aplauso sintetizó el sentido adiós.



/HOMENAJE MARC RODERGAS/

Toda la KingsLeague, con @3gerardpique y @OriolQF a la cabeza, han realizado un sentido homenaje a Marc Rodergas, jugador de 25 años seleccionado para disputar el draft, que tristemente ha fallecido tras una enfermedad.



No, no es solo fútbol. pic.twitter.com/H80u2eNMHO — Kings League Stats (@KingsLeaguestat) May 7, 2023

Rodergas había sido jugador de equipos menores en España. Asimismo había desempeñado funciones como entrenador en clubes formativos.

DEPORTES