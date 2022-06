La noticia de la separación del futbolista catalán Gerard Piqué y la cantante barraquillera Shakira no deja de despertar reacciones en el mundo del entretenimiento.

A los miles de comentarios que aparecen en redes sociales, apoyando a alguno de los integrantes de la antigua pareja, se le sumó en las últimas horas una reflexión del antioqueño Mauricio Gómez, reconocido como La Liendra, 'influencer' que tiene más de seis millones de seguidores en Instagram.



Para el popular creador de contenido, Gerard Piqué, de cierta forma, "es un ejemplo".



'Piqué, en este momento, es el ejemplo para nosotros'

Por medio de sus historias de Instagram, La Liendra compartió una reflexión en la que se refirió a la supuesta infidelidad de Piqué con Shakira.

“Piqué en este momento es el ejemplo para nosotros, los que tenemos una buena mujer, de que no la cag… Yo no culpo a Piqué porque el ser humano puede fallar. Pero tienes una buena mujer, tienes una familia, eres deportista del Barcelona.. no la cag...", dijo el 'influencer' en su primer video.



"Piqué es el claro ejemplo de que si tenemos una buena persona en este momento, no la ca…, que luego uno se siente como una m… No seamos Piqué. Si está en algo, párelo y valore”, complementó La Liendra.



La Liendra puso como ejemplo a Piqué por su ruptura con Shakira pic.twitter.com/wqZinTiy2B — Ana (@PuraCensura) June 7, 2022

Hasta el momento, la información de una supuesta infidelidad, en el caso de Shakira y Piqué, no ha sido confirmada.

