Gerard Piqué está en el ojo del huracán. En medio de sus habituales polémicas por la separación de Shakira, el exjugador del Barcelona aparece este miércoles en los medios por cuenta de un llamativo video de Nadia Jémez, hija del entrenador Paco Jémez y exnovia de Javier Ruiz, 'streamer' reconocido como 'Xbuyer', quien es cercano al exdefensor.

La 'influencer' española, quien hasta hace poco mantenía una relación con 'Xbuyer', integrante de la Kings League de Piqué, reveló una anécdota con el exjugador en la que sintió "vergüenza".



Esto, luego de decir que Piqué "no se ha comportado bien con los demás", no le "inspira confianza" y no "le merece respeto".



(Siga leyendo: Shakira fue a Barcelona, no se vio con Piqué, y Clara Chía hizo esta ‘jugada maestra’).

Exnovia de amigo de Piqué lo deja mal parado

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', Instagram de Gerard Piqué

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, Nadia Jémez expone una anécdota con Piqué que, dice, "tenía muchas ganas de contar".



Inicialmente, la joven 'influencer' afirma: "Una persona que deja a su familia, se lía con una 'chavalita' que tendrá mi edad, lo deja todo, se divorcia de su mujer, y con todo el escándalo que hubo... no me transmite confianza".



Luego, comparte detalles de un supuesto mal acto de Piqué con el hombre de un parqueadero.

"Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un 'parking' y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle 'Mira, no puedes entrar así en el parking'" (sic), cuenta Jémez.



Luego, dice que Piqué habría sido grosero.



"Le contestó de una manera: 'Sí, vale, genial. Cómprate un amigo'. Y yo diciendo: 'Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?' No me lo podía creer", añade.



Al final, con muestras de indignación, concluye: "Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona".



(Puede interesarle: Piqué y Clara Chía se cansan y claman justicia: estalla la última polémica tras Shakira).

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

