La vida de Gerard Piqué luego de su separación con la colombiana Shakira ha tenido altibajos. No ha sido la de ‘color de rosa’ que todos pregonaban.

Ha tenido varios inconvenientes. Su empresa, Kosmos, todo indica que no está bien y, además, perdió un litigio en el tenis.

(Técnico de Costa Rica rompe en llanto al hablar de la muerte de su asistente)(Tragedia: fallece asistente técnico de Costa Rica mientras el equipo jugaba el partido)

Menudo problema



Piqué y su empresa están metidos en un problema grande, de mucho dinero y tendrán que cancelar una buena suma a la Federación Internacional de Tenis (ITF). ¿Por qué?



Los medios afirman que el dineral que tendrá que cancelar el exdefensa del Barcelona será de 25 millones de euros.



La ITF minimizó sus pérdidas en un 56 por ciento en el 2022, hasta 2,1 millones de euros, lo que aumentó significativamente sus ingresos que equivalen al 47,6 por ciento.

"¡Gracias, Gerard Piqué e ITF! Así está la serie entre Francia y Suiza en Mánchester", publicó Stan Wawrinka, triple campeón de Grand Slam, con emoticones que demostraban su enfado. En el vídeo aparecen las gradas del AO Arena prácticamente vacías.



✍🏼 Max Pérez📸 @stanwawrinka pic.twitter.com/KSStTR1ONx — Deportes_DCA (@DeportesDCA) September 12, 2023



"La pelea entre la ITF y Kosmos sigue su curso en los tribunales y está todavía por definirse. Mientras tanto, la Federación ya ha tomado cartas en el asunto y ha activado una de las fianzas que se contemplaba en el contrato firmado con Kosmos, por valor de 25,4 millones de euros. El contrato de licencia de la Copa Davis que firmó la empresa de Kosmos contemplaba esta cuota de darse una rescisión de contrato o como garantía ante el incumplimiento del mismo", dice okdiario.com.



Y agregó: "Esos algo más de 25 millones de euros estaban bloqueados y una vez que ha concluido el contrato entre la ITF y Kosmos, la Federación los ha desbloqueados e ingresado en su cuentas tal y como avanzan 2Playbook. Tanto el organismo como la empresa tienen puntos muy diferentes en este asunto".



"La ITF solicita en los juzgados una indemnización por incumplimientos de ciertos pactos a los que se llegaron inicialmente, mientras que Kosmos reclama una cifra cercana a los 45 millones de euros por la rescisión del contrato tras haber invertido más de 100 millones en las últimas cuatro ediciones del torneo", advirtió.



"En esa delicada situación se encuentran actualmente ambas empresas, que tendrán que definir sus posturas en los juzgados y buscar la victoria tras separar sus caminos después de cuatro años. Los 25 millones que ha perdido la empresa de Piqué ya son irrecuperables, a no ser que la justicia le dé la razón con los 45 millones de euros que solicita", sentencia la publicación.

WAWRINKA vs. PIQUÉ



Primer acto: Stan publica un video sobre la poca asistencia a la Copa Davis y le agradece a Piqué.



Segundo acto: Piqué le comparte asistencia el año pasado a la frase de grupos: 113,268 personas. "Puedes compararlo tú mismo. Ya no lo organizamos. Pregúntale a… pic.twitter.com/fybD8nLOIq — Set Tenis (@settenisok) September 12, 2023

Otro cara a cara

Esta vez, Piqué se enfrentó con Stan Wawrinka, el suizo, con quien se cruzó varios mensajes por el tema de la Davis.



En primera instancia, Stan publicó un video sobre la poca asistencia a la Copa Davis y le agradece a Piqué.



Luego, el español le contestó, le dice que el año pasado la asistencia en la fase de grupos fue de 113,268 personas.



"Puedes compararlo tú mismo. Ya no lo organizamos. Pregúntale a la ITF", le dijo, pero el suizo no se quedó atrás.



"Después de un mal día en la cancha, esto al menos me hizo reír. Para entenderlo mejor: si fue un éxito el año pasado, ¿por qué el acuerdo de 25 años terminó después de 5 años?", le contestó.

Shakira, factura

Mientras Stan y Piqué se enfrentan, se tiran mensajes, pues Shakira sigue con sus éxitos y facturando.



Peso Pluma, Calibre 50, Chiquis, El Alfa, Eladio Carrión, Justin Quiles, Los Ángeles Azules y Manuel Turizo actuarán en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 que se entregarán el próximo 5 de octubre en el Watsco Center de Coral Gables (Miami-Dade).



De igual forma se presentarán Marshmello, Myke Towers, Tini y Yandel, informaron este martes en un comunicado la organización y la cadena hispana Telemundo, encargada de la transmisión de la ceremonia.



Con 21 nominaciones, El cantante y compositor de música regional mexicana Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard, en la que le siguen de lejos Bad Bunny, el Grupo Frontera, Karol G, Shakira y Fuerza Regida.



(‘Estoy desesperada’: mamá de futbolista colombiano brutalmente golpeado en México)

(Ese es el video por el que acusan al equipo de Roglic y Vingegaard de dopaje)