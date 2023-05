Gerard Piqué acapara una vez más la prensa internacional por cuenta del nuevo éxito de la colombiana Shakira, con su tema 'Acróstico', en cuyo video participan sus hijos Sasha y Milan.



Diferentes versiones de prensa indican que en la familia Piqué ha caído muy mal el nuevo video de la artista, e incluso el tema pasaría a un plano legal, pues se dice que el exfutbolista pensaría en demandar por la aparición de sus hijos en el video, algo de lo que él, al parecer, no estaba enterado.



Pues mientras tanto, Piqué afronta una nueva polémica, aunque esta no tiene que ver con Shakira, aunque sí tiene antecedentes con ella.

El comentario que desata críticas

Llanos y Piqué han mantenido una relación muy cercana desde hace varios meses. Foto: Instagram: @ibaillanos

Se trata de un comentario que ha sido catalogado como una expresión racista y le ha valido muchas críticas al jugador.



Fue en una acalorada conversación en la tertulia de la Kings League, el torneo de fútbol que presiden Piqué.



Una de las streamers pide que le aclaren algo acerca de la utilización de la cancha para los entrenamientos. "Cómo sólo tenemos un día, si se quedan los entrenadores de otros equipos a ver nuestros entrenamientos, ¿podemos pedir que se vayan?", preguntó.

no m digas eso q a mí me gusta mucho twich 💔💔 — Sarai✝️Éxodo 15:2🫀 (@SaraiiGipsy) May 16, 2023



A esta consulta Gerard Piqué respondió con una expresión que desató la controversia: "¡Pero vaya gitanos, vaya gitanos, ¿esto qué es!", fue lo que dijo.



De inmediato reaccionó con contundencia Ibai Llanos, su compañero de Kigs League, diciendo "no, no". Las cámaras lo enfocaron y eso provocó que Llanos se enfadara: "A mí no me enfoques, a mí no me enfoques... Cambia ya... que me meten en tik-tok, cambia de plano", dijo y luego hubo risas en el set.



A Piqué le dicen en redes sociales que su expresión tuvo un tono racista por ser despectivo.



A Piqué ya le pasó una vez cuando se refirió despectivamente hacia Shakira por ser latinoamericana.



DEPORTES

