El rumor es cada vez más fuerte: la colombiana Shakira y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, tendrían una relación más que amistosa, pero ninguna de las partes lo ha confirmado.

Las revistas más importantes en el periodismo del espectáculo advierten que la pareja está comenzando su idilio, que están dando los primeros pasos.

(Venganza: Clara Chía y Piqué destrozan a Shakira con foto que le hace mucho daño)(Egan Bernal, el mejor colombiano en el Dauphiné, Jonas Vingegaard, campeón)

¿Sigue a Hamilton?



Shakira y Hamilton se han visto juntos en varias ocasiones, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y en el de Barcelona.



Los dos compartieron momentos después de las competencias, lo que indica que tienen una buena relación.

Shakira e Lewis Hamilton estão namorando. Informação é da revista People. pic.twitter.com/7idxzlFIG2 — ARTH (@anthunesarth) June 8, 2023



Pues bien, hasta ahí, todo normal. Gerard Piqué, el ex de la barranquillera, no se ha apartado de esos rumores y reaccionó cuando se habló del tema.



Pasó en un Twitch con Ibai Llanos y Sergio Agüero. ‘Kun’ le preguntó: “¿Apoyas a un piloto inglés?”, y el exdefensa del Barcelona respondió: “Sí, yo sigo al que es número uno”.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Gerard Piqué. Foto: Kings League Infojobs / Instagram Shakira



Piqué replicó: “¿Pero el número uno es inglés? No sé quién es”. Agüero le habló de Hamilton, quien sería la nueva pareja de su ex: “Soy fan de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿Cuál es el problema?”.



“Ya está... Es fan de Hamilton. Ya está, ¿Qué pasa?”, sentenció Piqué.



(Ni ganando la Champions se salvó: Carlos Antonio Vélez le volvió a pegar a Guardiola)



Deportes