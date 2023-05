La relación entre Shakira y Gerard Piqué no se sabe en qué situación está. Lo claro es que desde que se conoció su separación, haca ya casi un año, muchos han sido los comentarios que se han conocido.

La cantante se ha ido contra él y en sus últimos éxitos las letras han sido casi que directas hacia el exfutbolista del Barcelona.



En su última canción, ‘Acróstico’, la barranquillera canta con sus hijos, Milan y Sasha, lo que, según relatan desde España, ha desatado un inconveniente en los padres de los niños.

¿Demandará?



Se advierte que hasta de demanda se ha hablado, púes no vio con buenos ojos que los dos estuvieran presentes en el video de la canción.



Lo último que se supo, contaron en ‘El programa de Ana Rosa’, es que Piqué no la demandará, bueno, al menos por el momento.

Shakira y Gerard Piqué Foto: Redes sociales

Antonio Rossi, colaborador de ‘El programa de AR’, contó que el exdefensa tiene guardada una jugada maestra en cuanto a ese tema se refiera.



"Tiene un AS bajo la manga. Aparte de decir que Shakira seguirá haciendo lo que ella crea conveniente, sin tener que informar a Piqué cuando crea que no tiene que informarle, como ha sido este último caso", contó.



Y agregó: “Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí”.



Lo que se sabe es que “no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos, pero en el caso de que la cosa se recrudeciera tiene un as bajo la manga para poder demostrar que afectaría sobre todo a la imagen de Shakira”, advirtió Rossi.



“Poder demostrar que no ha favorecido la relación de sus hijos con el padre. Y lo tiene en WhatsApp, porque está por escrito. Un mensaje que ha escrito Shakira y que Piqué tiene y podría utilizar para dañar la imagen de Shakira, donde quedaría claro que no quiso o pretendió que no tuvieran una buena relación con el padre, una vez iniciado el divorcio", sentenció el colaborador.

