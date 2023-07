Gerard Piqué y Shakira siguen bajo la lupa de los medios de entretenimiento. El exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera no han podido descansar del escrutinio a más de un año del anuncio de su separación. Y, cada día, la prensa rosa destapa nuevas polémicas entre ellos.

En los últimos días fue noticia que Gerard Piqué expandirá el alcance de su proyecto de la King's League y viajará a Latinoamerica, a pesar de la imagen poco favorable que parece tener en la región por cuenta de su separación de Shakira.



Y ahora, según publican los portales de entretenimiento de España, lo último tiene que ver con un supuesto "descuido" de Gerard Piqué con sus hijos y la pronta reacción de Shakira, quien viajó a Barcelona.



Esa escena: la última polémica.



(Siga leyendo: Gerard Piqué desafía a Shakira y viaja a Latinoamérica: 'Habrá algún club colombiano').

Gerard Piqué y Shakira: acción-reacción

Facebook Twitter Linkedin

Shakira nunca se imaginó el éxito que iba a tener su canción con Bizarrap. Foto: Instagram @shakira /@3gerardpique

Según cuenta 'CHANCE', de 'Europa Press', la estadía de Sasha y Milan, los dos hijos de la expareja, fue de lo más satisfactoria junto a su padre, en Barcelona. Sin embargo, las polémicas no se hicieron esperar.



Conforme relata el medio en cuestión, Piqué logró compaginar su actividad diaria con el tiempo de vacaciones de los menores. Pero los fanáticos no dejaron pasar cualquier 'desliz'.



El exjugador, según distintos medios, se fue en días pasados a verse con Clara Chía, su nueva novia, pero sin llevar a Sasha y Milan.



Conforme relata 'CHANCE', Gerard Piqué dejó a los pequeños con sus abuelos, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Esa situación, comentan en redes, habría representado un "descuido" de los pequeños.



Lo llamativo es que horas después, en cumplimiento de lo acordado, Shakira llegó a Barcelona para llevarse a los menores. Eso, a juicio de fanáticos, fue una reacción contundente.



(Puede leer: Colombia vs. Irlanda: impactantes detalles del escándalo en el que terminó el amistoso).

#VÍDEO | Gerard Piqué deja a sus hijos al cuidado de su madre mientras atiende sus compromisos laborales https://t.co/WeruoVKv3w pic.twitter.com/XvcuywfRWV — CHANCE (@CHANCE_es) July 14, 2023

Hasta el momento, Shakira no ha dejado Barcelona. Aún se esperan más detalles sobre su estadía en España.

Más noticias