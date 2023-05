Shakira no deja de recibir elogios. La cantante barranquillera ha sido tendencia durante los últimos días debido a su emotiva última canción: 'Acróstico'.



Luego de varias producciones 'dedicadas' a Gerard Piqué, su expareja, la artista decidió homenajear a sus hijos, y de qué manera.

Este lunes, Shakira lanzó el video oficial de su canción y, una vez más, sorprendió a todos sus seguidores: Milan y Sasha, sus dos retoños, aparecieron cantando en la emotiva grabación.



Y aunque la mayoría de medios se ha quedado con esas sentidas imágenes, otros tantos han resaltado la reacción de Piqué casi que en paralelo. Según 'Panorama', del diario mexicano 'El Heraldo', no hay dudas: "Gerard Piqué dejó en vergüenza a los hijos de Shakira".



La reacción de Piqué que 'dejó en vergüenza a los hijos de Shakira'

Fue visto en compañía de sus hijos en el Camp nou Foto: @kewchiy

Según reseña el ala de entretenimiento de 'El Heraldo', mientras los hijos de Shakira viven una sensación de orgullo por 'Acróstico', los pequeños vivirían "bochornosos momentos" por cuenta de una reacción de su padre.



Al parecer, conforme reporta 'Panorama', se conoció en las últimas horas que Piqué "dejó mal parados a sus hijos".



Asegura el medio que Piqué "se comportó de una manera muy prepotente con los compañeros de sus hijos que se acercaron a pedirle un autógrafo".



Supuestamente, Gerard Piqué no habría accedido al pedido de sus seguidores.



"Gerard Piqué dejó en vergüenza a los hijos de Shakira", titula 'Panorama' su nota relacionada.



Shakira nos presenta ‘Acróstico’ acompañada por sus hijos Milan y Sasha.



El videoclip fue filmado durante sus últimos días en España, tras su separación de Piqué y su trascendental mudanza de Barcelona a Miami. 💔pic.twitter.com/bJlbk61b8l — Magazine Virtual by German Delgado (@MgazineVirtual) May 15, 2023

Shakira les canta a sus hijos

La canción ha generado intriga entre sus seguidores. Foto: Instagram: @shakira

"Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad", canta Shakira en la canción cuyo video se conoció este lunes.



"Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy; Viniste a completar lo que soy", entona la cantante, en 'Acróstico'.

