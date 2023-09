El exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, creador, junto a Ibai Llanos, de la competición de fútbol 7 Kings League, ha asegurado este martes que ha tenido "la suerte" de ganarse la vida "muy bien", por lo que con sus actuales inversiones en el mundo del deporte, los hoteles o la tecnología solo persigue "pasarlo bien".



"Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien. Intento ganar dinero con ello, pero esa no es la finalidad", ha dicho Piqué durante su participación en un encuentro sobre inversión organizado por el diario Sur en Málaga.



El exjugador del Barça, que realiza sus inversiones deportivas a través de la empresa Kosmos, ha afirmado que esta situación le da la libertad de pensar en nuevos proyectos y ser "muy disruptivo", como es el caso de la Kings League, un nuevo torneo de fútbol que tiene sus propias normas, que se transmite gratis en la plataforma Twitch y que está arrasando entre los más jóvenes.



Piqué ha animado a los presentes a arriesgarse, pese a que en ocasiones se fracase, y a intentar, como él, a "hacer cosas nuevas" para que a la gente cuando las vea "le explote la cabeza".

"Creo que la Kings League es un gran ejemplo y, a partir de ahí, preparaos, porque se vienen más cosas", ha avanzado Piqué, que no ha querido desvelar en qué otro proyecto "muy potente" está trabajando y tiene previsto presentar en las próximas semanas.



Apuesta por Málaga Piqué, que a través de Kosmos trajo el pasado año a Málaga la Copa Davis, que este 2023 repite sede, ha apostado también por esta ciudad para albergar la final de la Kings & Queens League, que se celebrará en el estadio de La Rosaleda, con capacidad para 30.000 personas, del 13 al 15 de octubre.



Además, a través de la empresa Kerad Holding, la familia Piqué va a construir un nuevo hotel de cinco estrellas en el centro de Málaga que será explotado por la cadena Meliá. "Málaga es un ejemplo de ciudad, de crecimiento, de pensar en grande, de llevar eventos que aportan valor al territorio", ha dicho Piqué, que ha animado a empresas e instituciones a seguir apostando por proyectos innovadores y disruptivos que pueden dinamizar la economía local.



"Es una ciudad espectacular en la que me siento como en casa", ha agregado el empresario catalán, que en los últimos días ha tenido que pedir públicamente disculpas a Málaga por incitar a unos jóvenes a bañarse en una fuente ornamental del siglo XVIII a cambio de unas entradas para la Kings League.

El exjugador del FC Barcelona y de la Selección Española ha reconocido que este nuevo torneo está teniendo un gran éxito, sobre todo entre los más jóvenes, que son fieles seguidores de los creadores de contenido que son presidentes de los clubes, como es el caso de Ibai Llanos o TheGrefg.



"Aún es un nicho, pero es claramente el presente y también el futuro", ha aseverado Piqué. Expansión de la Kings League De momento, la Kings League se juega en España, aunque en enero del próximo año traspasará fronteras y llegará también a México, adonde Piqué va a viajar este mismo martes para ultimar el proyecto. El objetivo es "construir un producto que sea replicable en otros países".



"Nuestra intención es expandirnos", ha insistido el cocreador del campeonato, que ha indicado que próximamente habrá una liga para toda Latinoamérica, excepto Brasil, que por el idioma tendrá su propio torneo. "La intención es hacer ocho o diez ligas en los países más importantes del mundo los próximos 3-5 años y luego una competición internacional en la que los mejores equipos de cada país puedan enfrentarse", ha subrayado.



La Kings League, ha comentado Piqué, nació un día que fue a almorzar con Ibai Llanos, con quien suele hacer lo que se conoce como 'brainstorming' o tormenta de ideas: "Con él es todo el rato pensar qué hacemos, como poner a gente en una cárcel y que se escapen... salen ideas constantemente".



A Piqué e Ibai, que cuenta con varios millones de seguidores en las redes sociales, se les ocurrió crear un nuevo juego que fuera fútbol, pero también entretenimiento, y que mezclara el mundo real con el del videojuego.



El resultado, ha subrayado Piqué, ha sido "muy positivo". En estos nueve meses, la Kings League ha ganado cada vez más adeptos y todo parece indicar que su número de seguidores va a seguir aumentando a medida que el torneo conquiste nuevos países.

Con información de EFE

