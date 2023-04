Gerard Piqué está desesperado. Su relación con Clara Chía, al parecer, va bien, pero hay un elemento extra que no lo deja en paz.

Shakira está con sus hijos en Miami, Estados Unidos, sacando adelante sus proyectos musicales, de una manera más tranquila.

Lo que se sabe

Desde que anunciaron su separación en junio del 2022 las informaciones sobre lo que hacen es pan de cada día, aunque desde que ella viajó ha bajado la marea.



Lo que se sabe es que la desesperación del futbolista es porque le hacen falta sus hijos. Es normal, no los tiene a la vuelta de la esquina.

En España se maneja la información de que Piqué deja a Clara Chía, su novia, para sostener una reunión con Shakira en Estados Unidos.

¿Por qué el viaje?



El tema tiene que ver con su situación en EE. UU. Todo indica que debe viajar porque la barranquillera necesita validar la separación en ese país y para eso se hace necesaria la presencia de Piqué.



De paso, el exdefensa español pasará algunos días con sus hijos, a los que extraña de verdad.



La custodia de los hijos en poder de la colombiana permite que Piqué puede ver a los niños, visitarlos y eso se dio por la insistencia, según afirman, de la misma Clara Chía.

Ella fue la que le dijo que aceptara esas condiciones para poderse librar de Shakira y ver el amino limpio, pues no tendría a la cantante en Barcelona, sino en EE. UU.



Clara Chía no ha hecho ningún comentario sobre el particular, aunque se advierte que no estaría cómoda, pues es la primera vez que Piqué la deja para viajar unos días a estar con sus hijos fuera de España.

