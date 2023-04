Gerard Piqué se desató. El exjugador del Barcelona, siempre prudente y cauto para tratar de no hablar de su separación de la barranquillera Shakira, anunciada hace más de ocho meses, decidió dejarse llevar durante una charla con su amigo y compañero en la King's League, el 'streamer' Gerard Romero.



Fue tanta la aparente liberación que Romero no dudó en calificar su conversación como una especie de terapia psicológica, como también se llegó a interpretar la primera canción de Shakira tras su separación (La sesión con Bizarrap).

Precisamente, durante el diálogo, Piqué lanzó una fuerte crítica hacia la cantante, con una especie de indirecta a dicha canción de la barranquillera, que ha sido vista como una producción hecha especialmente para él. De paso, reveló los supuestos ataques de los seguidores de la cantante y reafirmó que actualmente está "muy feliz" con su vida.



(Puede leer: Piqué: fuerte reacción al inminente viaje de Shakira a Miami con sus hijos).

Piqué critica a Shakira

Facebook Twitter Linkedin

El suceso ocurrió durante una transmisión en vivo de Twitch Foto: Ibstagram: @3gerardpique, @kingleague

En la distendida charla con Romero, Piqué aprovechó para hablar durante casi una hora sobre distintos aspectos de su vida.



En la charla, muchas críticas a la sociedad actual y al seguimiento que se ha hecho de su vida personal.



"Cada uno tiene su vida. Parece que si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar, Y no, eso no es así", dijo de entrada, sobre las críticas que se reciben hoy en día.



Luego, recordando por qué habría que quitarles importancia a los juicios, manifestó:

"Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti”.



En ese punto, entró en escena la separación de Shakira.



"Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...", dijo Piqué.



"No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer", añadió.



Más adelante, su crítica a Shakira y sus canciones.



(Puede leer: Impensada reacción de Clara Chía cuando una cámara la enfoca en video con Piqué).

'La p... ama no sé qué'

Facebook Twitter Linkedin

Piqué, 'secuestrado'. Foto: Captura de pantalla King's League

"Ahora nos dedicamos a tirar el 'beef' este, que luego la otra (Shakira) ya..., y no quiero entrar pero también es un tema personal... el tema de tirar 'beef', que está muy bien(...) pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el 'beef', y quedas muy bien a título 'Oh, oh oh, la p... ama no sé qué, oh oh'. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos 'Oh, oh, nos hemos pasado'?", dijo Piqué haciendo referencia a las producciones de Shakira. Al parecer, a la sesión con Bizarrap.



"Yo la verdad estoy muy decepcionado con la sociedad", añadió.



"Me da igual lo que diga la gente, yo hago mis cosas, las intento hacer lo mejor posible. Estoy en un momento de mi vida en el cual estoy súper feliz(...) y a partir de ahí, que cada uno haga lo mejor", concluyó.

Me da risa como se contradice esta 🐀, dice que la gente haga lo que quiera en la vida pero después critica a Shakira que lance beef porque no piense en las personas!

Y él no pensó en lo q podría pasar ella y los niños a nivel psicológico??? pic.twitter.com/49xkcgOnjJ — Monica 💫 (@moviriv) April 1, 2023

Más noticias

DEPORTES