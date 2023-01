La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap baten récord con "Bizarrap Music Sessions #53", tema que en poco más de veinticuatro horas ha logrado casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a "Despacito" (2017), de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

En la canción, Shakira lanza frases dirigidas a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal- pique".



(Luto: exfutbolista muere mutilado por ataque de sus perros)

(uan Fernando Quintero es nuevo jugador de Junior)



La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".



Con estas frases y algunas más de su nueva canción Shakira es, sin duda, tendencia.



Este viernes, Piqué, en un 'Twich', en el que anunciaron novedades del torneo que organizó, Kings League, salió con una perla.



Shakira hace alusión –entre otras cosas– a su obsesión por los relojes caros. “Cambiaste un Rolex por un Casio”, señala la cantante, y hace referencia al legado que dejó la firma Casio con sus primeros relojes, que eran modelos económicos y accesibles. Mientras que Rolex es una marca asociada al lujo.





"Hemos llegado a un acuerdo con Casio", dijo Piqué en el programa.



Sergio Agüero, afirmó: "Por la canción de Shakira".