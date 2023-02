Ya se sabe que Gerard Piqué y Shakira se cruzaron en la calle y que la colombiana ni lo miró, solo alzó el brazo para saludar a sus hijos, Milan y Sasha.

Todo sucedió cuando la cantante llegó a la residencia en su camioneta y estaba con su hermano Tony Mebarak. Ambos se dieron cuenta del momento, pero no reaccionaron, cuando Piqué recogía a los niños.



“Gerard Piqué recoge a sus hijos en casa de Shakira, coincidiendo con la llegada de la cantante a su domicilio”, escribió EuroPress.

La 'pelea' en redes

Se afirmó que el único gesto de Shakira fue levantar la mano y saludar a sus hijos, pero nada hacia su expareja, en una corta reacción.



Pues bien, parece ser un mal menor, porque se habla de que Piqué enfrentaría a la justicia por una demanda por difamación.

Shakira y Piqué. Foto: Instagram Carlos Vives, Instagram Piqué

Hace unos días se conoció un cruce de mensajes del exdefensa del Barcelona con el periodista Jordi Martin, cuando le respondió en Twitter acusándolo de ser un adicto a los estupefacientes.



Martin no se quedó quieto y dijo que Piqué lo “vigilaba”, lo que llevó a Piqué a reaccionar y a escribirle de forma directa.



“Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”, se lee en el mensaje, algo que a Martin no le gustó, por lo que recurriría a la justicia.

Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

“Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias”, dijo el comunicador enfadado.



Y agregó: “A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo (…). Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez”.

