Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, están en el ojo del huracán y no solo por su relación, sino por unas fotos que se hicieron virales.

El defensa del Barcelona se encuentra en una encrucijada al lado de su nueva pareja, pues todo indica que no es ella la protagonista de las fotos que se han filtrado en las redes sociales.



Se sabe que Clara Chía cerró sus redes sociales mucho antes de que fuera relacionada con Gerard Piqué, pero en los últimos días aparecieron varias imágenes de ella.

¿Suplantación?



Las fotos de Chía se vieron en las redes con la disculpa que la propia Chía había dado su autorización para que se publicaran, pero…



El problema radica en un video que se publicó en el que ella aparecía, supuestamente, bailando una canción de la colombiana Shakira.



Se supo que no era ella. Resulta que la modelo es muy parecida a Chía y eso ha generado mucha polémica y reclamos.



Dani Fae es una modela muy parecida a Chía y denunció que la han suplantado. “Ha llegado la hora de decir la verdad, esta cuenta y todas las de Clara Chía son falsas", dijo la modelo, según el medio NIUS.

Todo indica que el material pertenece a Fae y que no es Chía. “Esta (en referencia a Clara Chía) no soy yo, por favor, reporten, es una locura", dijo.



Y agregó: “Cuando eres la chica cuyas fotos se hacen virales por ser la nueva novia de Piqué cuando es completamente falso y mis fotos fueron robadas”.



La responsable ha dicho que si bien es amante del mákerting y de las redes sociales, pues no tiene explicación de lo que ha pasado y hasta dijo que podía ir a los estrados judiciales.



La novia de Piqué bailó una canción de Shakira y desata escándalo en redes



Clara Chia Martí apareció en un video en Instagram moviendo las caderas al ritmo de "Te Felicito". pic.twitter.com/CBb4u3dDJE — ITR Oficial (@ITROriginal) August 24, 2022



