El exfutbolista Gerard Piqué entregó este viernes al museo del Barcelona la camiseta con la que jugó su último partido como profesional en el Spotify Camp Nou ante el Almería.

El exdefensa azulgrana estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Joan Laporta, en un acto en el que regaló la zamarra firmada con el mensaje "Sempre junts. FCB x Gerard" ("Siempre juntos. FCB x Gerard"). En declaraciones difundidas por el Barcelona, Piqué se mostró feliz por estar "junto a Leo Messi y Andrés Iniesta" en el museo y dijo estar "muy orgulloso y muy contento".



Mientras tanto, el tema de su relación con Clara Chía Marti sigue dando de qué hablar y no en los mejores términos.

No era así con Shakira

Se advierte en España que en las últimas salidas de la pareja las cosas entre los dos no es que estén bien.



Ya aseguran que Clara Chía Marti se ha dado cuenta que cometió un error y que en “cualquier momento le da la patada”.



La gente que los ha visto y que los siguen hablan de que no se les ha visto tan cariñosos y los gestos entre ambos dejan muchas preguntas en el aire.



En la última aparición en público, Piqué y Chía Marti no estuvieron bien y hasta se ha comentado que ella nunca tuvo una buena cara, a pesar de que él sí tuvo gestos de cariño.



También cuentan que esos gestos de Piqué hacia su nuevo amor nunca los tuvo con Shakira, la cantante colombiana de quien se separó.