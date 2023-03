La novela de Piqué y Shakira está lejos de terminar. El exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera siguen siendo noticia por cuenta de su separación, anunciada hace más de ocho meses.

En los últimos días, han sido noticia las primeras palabras de Piqué sobre la ruptura. En su caso, el exdefensor optó por ser muy cauto y no habló en detalle del tema. En su mensaje, dijo, "por respeto a los hijos".



Sin embargo, quien parece no poder mantenerse al margen de la polémica es su nueva pareja, la joven Clara Chía Martí, pues según asegura el portal 'Informalia', está viviendo "un suplicio". Esto, conforme reseña dicho medio, porque "algunos malintencionados le cantan jocosamente los temas de la artista colombiana".



Le cantan canciones de Shakira

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla TikTok, EFE

Según sostiene 'Informalia', a Clara Chía la avergonzaron en la calle cantándole canciones de Shakira. Y, conforme dice, citando fuentes anónimas, la joven "llora en silencio".

"Clara baja la mirada y no se enfrenta a los energúmenos que se ríen de ella, prefiere no entrar en polémicas, pero la procesión debe ir por dentro. Lo pasa mal, imposible evitarlo, como tampoco puede controlar las lágrimas por tanto desconsuelo", argumenta el portal.

Colgando en tus manos ♥ pic.twitter.com/wl6PDtGEOm — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 13, 2023

Hasta el momento, Martí no ha entregado declaraciones sobre las informaciones que la prensa española ha publicado.

