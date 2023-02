Gerard Piqué aguanta burlas otra vez, por cuenta del nuevo tema musical de Shakira junto a Karol G, estrenado en la madrugada de este viernes.

Los últimos meses han sido determinantes en la vida personal de Piqué. La vida le ha cambiado, para bien o para mal, pero ahora es otro.



No solo dejó su carrera futbolística, al retirarse del Barcelona y en general del fútbol profesional, sino que se dedicó a sus negocios y impulsar la King's League, una liga de fútbol alternativo.

¿Es otro Piqué?

Gerard Piqué juega como defensa en el F. C. Barcelona. Foto: EFE

Piqué ya no es el mismo, al menos desde un punto de vista estético. Ahora que se lo ve muy a menudo en público con su pareja Clara Chía Martí, el exjugador es centro de atención hasta de los críticos de moda, que coinciden en que su apariencia ha venido cambiando.



Sobre ese cambio de forma de vestir, el streamer español Ibai Llanos, que es su amigo y también hace parte de la King’s League, le preguntó a Piqué abiertamente si revisaba las revistas de moda para actualizarse en las tendencias.

"Pero, ¿ves revistas de moda para actualizarte o no? No, no. Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda?", le preguntó en una transmisión reciente en Twitch.



"No, la verdad que... no, voy a la tienda con mi novia y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta", respondió.



De Piqué era habitual verlo con un 'look' moderno cuando aparecía en público con Shakira, pero siempre sobrio, con camisetas y zapatos deportivos en algunas ocasiones, con gorros, pero también con elegancia, en citas más formales, incluso se lo veía con trajes de moda y generalmente oscuros. (Le puede interesar: ¡Oficial! Ronaldinho jugará con Porcinos FC en la King's League de Gerard Piqué)

Gerard Piqué y Shakira durante la boda de Lionel Messi. Foto: Foto tomada del twitter de Shakira

Su apuesta informal era con hoodies, jerseys y jeans, con botas o zapatillas, que ha sido su estilo más conocido.



Cuando Piqué empezó su abierta relación con Clara Chía, la forma de vestir cambió de alguna manera, también su forma de llevar el pelo o la barba.



Ahora, con el pasar de los años y tras su ruptura con Shakira, Piqué opta por una pinta más juvenil y parece muy atento a las tendencias de la moda masculina, muy a la medida de su pareja que es mucho menor.

Shakira y su esposo, el futbolista Gerard Piqué. Foto: Efe

Ahora es normal verlo en zapatillas deportivas, camisetas anchas y chaquetas de tallas más grandes. ya no parece tan preocupado por los tonos oscuros, sino por los colores vivos.



Ahora lleva chaquetas de jean, gafas oscuras, gorras deportivas o sacos muy anchos.

La imagen fue publicada por Piqué el pasado 25 de enero. Foto: Instagram: @3gerardpique

La pinta de Piqué ha ido cambiando, de acuerdo a su pareja, y ahora parece muy dedicado a su aspecto físico, sobre todo cuando su vida privada se volvió centro de atención no solo de la prensa sino del público en general.



