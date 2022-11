La semana pasó por el tema de Gerard Piqué y Shakira, quienes alcanzaron un acuerdo para la custodia de sus dos hijos por el que la artista dejará Barcelona y se trasladará a Miami con los niños, informaron fuentes conocedoras del pacto sellado cinco meses después de anunciar la separación, pero hay más.

"Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal", indicó el equipo de comunicación de Shakira.

Habló la esposa de Carles Puyol

"Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad", agrega la escueta nota, que no da detalles sobre los términos del pacto cerrado en una última reunión de casi 13 horas en Barcelona, que se extendió hasta entrada la noche del lunes.



El abogado de Gerard Piqué -que la semana pasada anunció su sorpresiva retirada del fútbol profesional-, confirmó que Shakira tiene previsto mudarse a Miami con sus hijos en una fecha todavía por definir para reactivar su carrera profesional.



Ahora con más margen de movimiento, Piqué dispondrá de diez días al mes para estar con ellos, además de parte de las vacaciones escolares estadounidenses.



Luego de la información bomba, hace un tiempo salió a la luz pública que la barranquillera no tenía buenas relaciones con las demás parejas de los futboluistas del Barcelona.



Incluso, se conoció que no tenía una buena relación con Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, pero se conocieron nuevas revelaciones.



La revista 'Diez mibnutos' señaló que sobre el tema habló la esposa de Carles Puyol, Vanessa Lorenzo.



"Se ha hay dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas, pero yo me llevo muy bien con ella", afirmó Vanessa.



Y agregó: "Sé que Carles ha hablado con él porque son muy amigos. Siempre me ha parecido una mujer estupenda".





